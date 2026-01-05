Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | दर्दनाक हादसा: पार्क सर्कस में इमारत की छत गिरी, मलबे में दबने से एक महिला की मौत, कई घायल

दर्दनाक हादसा: पार्क सर्कस में इमारत की छत गिरी, मलबे में दबने से एक महिला की मौत, कई घायल

Edited By Updated: 05 Jan, 2026 01:13 PM

building roof collapses in park circus one woman killed and several injured

कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में सोमवार तड़के एक जर्जर इमारत की छत का हिस्सा गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और एक बच्चे सहित दो अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना सुबह तीन से साढ़े तीन बजे के बीच 'लोहार...

नेशनल डेस्क: कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में सोमवार तड़के एक जर्जर इमारत की छत का हिस्सा गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और एक बच्चे सहित दो अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना सुबह तीन से साढ़े तीन बजे के बीच 'लोहार पुल' के पास हुई। इमारत के भूतल की छत का एक हिस्सा जब गिरा, तब वहां पांच लोग सो रहे थे।

पुलिस के अनुसार, इस घटना में तीन लोग घायल हुए जिन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनमें से एक को मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि घायलों में से एक के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि एक बच्चे की नाक और मुंह पर चोटें आई हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इमारत में कई परिवार किराए पर रहते हैं और उन्होंने मालिक से बार-बार इस ढांचे की मरम्मत कराने का अनुरोध किया था, क्योंकि इसकी स्थिति बहुत खराब थी।

पुलिस ने कहा कि अब तक इमारत के मालिक के खिलाफ कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। अधिकारियों ने बताया कि कोलकाता नगर निगम स्थिति पर नजर रख रहा है और इमारत की संरचनात्मक स्थिति का आकलन करने के लिए उसका निरीक्षण कर सकता है। 
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!