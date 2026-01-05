दर्दनाक हादसा: पार्क सर्कस में इमारत की छत गिरी, मलबे में दबने से एक महिला की मौत, कई घायल

कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में सोमवार तड़के एक जर्जर इमारत की छत का हिस्सा गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और एक बच्चे सहित दो अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना सुबह तीन से साढ़े तीन बजे के बीच 'लोहार...

नेशनल डेस्क: कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में सोमवार तड़के एक जर्जर इमारत की छत का हिस्सा गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और एक बच्चे सहित दो अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना सुबह तीन से साढ़े तीन बजे के बीच 'लोहार पुल' के पास हुई। इमारत के भूतल की छत का एक हिस्सा जब गिरा, तब वहां पांच लोग सो रहे थे।



पुलिस के अनुसार, इस घटना में तीन लोग घायल हुए जिन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनमें से एक को मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि घायलों में से एक के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि एक बच्चे की नाक और मुंह पर चोटें आई हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इमारत में कई परिवार किराए पर रहते हैं और उन्होंने मालिक से बार-बार इस ढांचे की मरम्मत कराने का अनुरोध किया था, क्योंकि इसकी स्थिति बहुत खराब थी।



पुलिस ने कहा कि अब तक इमारत के मालिक के खिलाफ कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। अधिकारियों ने बताया कि कोलकाता नगर निगम स्थिति पर नजर रख रहा है और इमारत की संरचनात्मक स्थिति का आकलन करने के लिए उसका निरीक्षण कर सकता है।

