CBSE Board Exam 2026: examination center जाने से पहले जान लें 'ड्रेस कोड' के कड़े नियम, छोटी सी चूक पड़ सकती है भारी

CBSE Board की परीक्षाओं का आगाज़ हो चुका है और छात्रों के बीच तैयारी को लेकर तनाव के साथ-साथ उत्साह भी बना हुआ है। परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की अफरा-तफरी और मानसिक दबाव से बचने के लिए बोर्ड ने इस बार ड्रेस कोड और सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर स्पष्ट...

नई दिल्ली: CBSE Board की परीक्षाओं का आगाज़ हो चुका है और छात्रों के बीच तैयारी को लेकर तनाव के साथ-साथ उत्साह भी बना हुआ है। परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की अफरा-तफरी और मानसिक दबाव से बचने के लिए बोर्ड ने इस बार ड्रेस कोड और सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य परीक्षा को पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित बनाना है।

क्यों जरूरी है ड्रेस कोड का पालन?
अक्सर छात्र यह सवाल पूछते हैं कि परीक्षा के लिए विशेष पहनावा क्यों आवश्यक है? बोर्ड के अनुसार, सुरक्षा जांच (Frisking) के दौरान भारी कपड़ों, धातु (Metal) की वस्तुओं या अधिक जेब वाले परिधानों के कारण समय नष्ट होता है। सादे कपड़ों में चेकिंग जल्दी होती है, जिससे छात्रों को लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ता और वे शांत मन से परीक्षा कक्ष में प्रवेश कर पाते हैं।

छात्र (Boys) क्या पहनें और किन बातों का रखें ध्यान?

छात्रों के लिए बोर्ड ने दो कैटेगरी तय की हैं:

नियमित छात्र (Regular Students): जो छात्र स्कूल के माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए पूरी स्कूल यूनिफॉर्म अनिवार्य है। अधूरी ड्रेस होने पर प्रवेश में दिक्कत आ सकती है।

प्राइवेट छात्र (Private Candidates): इन्हें हल्के रंग की साधारण शर्ट या टी-शर्ट और प्लेन ट्राउजर (पैंट) पहनने की सलाह दी गई है।

इनसे बचें: ऐसे कपड़े जिनमें बड़े बटन, बहुत सारी ज़िप या धातु के हुक लगे हों, उन्हें न पहनें। जूतों के मामले में भी भारी या 'हाई-एंकल' बूट्स के बजाय साधारण सैंडल या चप्पल पहनना सबसे सुरक्षित विकल्प है।

छात्राओं (Girls) के लिए विशेष दिशा-निर्देश
छात्राओं को परीक्षा केंद्र पर सादगी और आराम को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं:

पहनावा: नियमित छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म में आएं, जबकि प्राइवेट छात्राएं हल्के और आरामदायक कपड़े पहनें। भारी कढ़ाई (Embroidery) या डिजाइनर कपड़ों से परहेज करें।

आभूषणों पर पाबंदी: परीक्षा केंद्र के भीतर किसी भी प्रकार के गहने जैसे—झुमके, अंगूठी, नाक की पिन, पायल, चूड़ियां, ब्रेसलेट या नेकलेस पहनकर आने की अनुमति नहीं है।

फुटवियर और एक्सेसरीज: हाई हील्स के बजाय फ्लैट चप्पल या सैंडल पहनें। बालों में भी किसी भी प्रकार की धातु वाली क्लिप या भारी एक्सेसरी न लगाएं।

Exam Hall जाने से पहले की 'चेक-लिस्ट'
परीक्षा के दिन किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए छात्र इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखें:

अनिवार्य दस्तावेज: अपने साथ एडमिट कार्ड (Admit Card) और स्कूल आईडी कार्ड ले जाना न भूलें। इनके बिना केंद्र में प्रवेश वर्जित है।

प्रतिबंधित वस्तुएं: मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन या कैलकुलेटर जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को घर पर ही छोड़ दें।

समय प्रबंधन: ट्रैफिक और सुरक्षा जांच के समय को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम से कम 30-45 मिनट पहले पहुँचें।

सहयोगात्मक व्यवहार: जांच के दौरान सुरक्षा कर्मियों और स्कूल स्टाफ के साथ शांति बनाए रखें और पूरा सहयोग करें।

प्रश्नपत्र के निर्देश: सीट पर बैठने के बाद प्रश्नपत्र मिलते ही सबसे पहले उस पर लिखे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। जल्दबाजी में की गई गलती पूरे पेपर को प्रभावित कर सकती है।

विशेष टिप: हल्का और साधारण पहनावा न केवल आपको शारीरिक रूप से आरामदायक महसूस कराएगा, बल्कि चेकिंग की प्रक्रिया को भी तेज और तनावमुक्त बना देगा।

