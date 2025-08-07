Main Menu

Level-8 कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! 8वें वेतन आयोग में ₹50,500 पर कितनी मिलेगी सैलरी? देखें 2.28, 2.57 और 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर अनुमान

देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें इस वक्त सरकार की अगली बड़ी घोषणा की ओर टिकी हैं — और वो है 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission)। भले ही अभी तक इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी हो, लेकिन आंतरिक हलचलें और अनुमान तेजी से चर्चा में हैं। खासकर...

नेशनल डेस्क: देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें इस वक्त सरकार की अगली बड़ी घोषणा की ओर टिकी हैं — और वो है 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission)। भले ही अभी तक इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी हो, लेकिन आंतरिक हलचलें और अनुमान तेजी से चर्चा में हैं। खासकर Level-8 ग्रेड के अधिकारी, जो कि केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभालते हैं, इस संभावित बदलाव को लेकर उत्साहित हैं।

लेवल 8 में कौन-कौन आते हैं?

Level-8 में आने वाले अधिकारी मुख्यतः Group B Gazetted Officer की श्रेणी में होते हैं। इसमें शामिल हो सकते हैं:

7वें वेतन आयोग के अनुसार वर्तमान वेतन ढांचा
वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 8 अधिकारियों की बेसिक सैलरी ₹47,600 से शुरू होती है और अधिकतम ₹1,51,100 तक जाती है। इस रेंज में 40 वेतन स्तर (Pay Slabs) होते हैं, जो क्रमिक वार्षिक वृद्धि पर आधारित हैं।

8वें वेतन आयोग में कितना बढ़ सकता है वेतन?

8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) होता है। जानकारों और विशेषज्ञों के मुताबिक, इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रह सकता है। नीचे आप देख सकते हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर अलग-अलग दरों पर तय होता है, तो आपकी बेसिक सैलरी में कितना बदलाव आ सकता है:

अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहा:

वर्तमान वेतन

अनुमानित नया वेतन

₹47,600

₹91,392

₹70,000

₹1,34,400

₹1,51,100

₹2,90,112

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 रहा:

वर्तमान वेतन

अनुमानित नया वेतन

₹47,600

₹99,008

₹70,000

₹1,45,600

₹1,51,100

₹3,14,288

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 रहा:

वर्तमान वेतन

अनुमानित नया वेतन

₹47,600

₹1,08,528

₹70,000

₹1,59,600

₹1,51,100

₹3,44,508

 अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा:

वर्तमान वेतन

अनुमानित नया वेतन

₹47,600

₹1,22,332

₹70,000

₹1,79,900

₹1,51,100

₹3,88,327

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहा:

वर्तमान वेतन

अनुमानित नया वेतन

₹47,600

₹1,36,136

₹70,000

₹2,00,200

₹1,51,100

₹4,32,146

 

क्यों ज़रूरी है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक (multiplier) होता है जिससे पुराने वेतन को गुणा कर नई सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 रखा गया था। अगर अगला आयोग इससे अधिक गुणांक तय करता है, तो कर्मचारियों की वेतन में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।

सरकार की ओर से संकेत?
फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन वित्त मंत्रालय, कार्मिक विभाग और कर्मचारी यूनियनों के बीच बैकडोर बातचीत और प्रस्ताव चर्चा में हैं। यदि अगले लोकसभा चुनाव से पहले इसकी घोषणा होती है, तो यह एक बड़ा चुनावी फैक्टर भी बन सकता है।

