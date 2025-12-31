प्रियंका गांधी संग सेल्फी में नजर आई होने वाली बहू अवीवा बेग, देखें उनकी खूबसूरत तस्वीरें

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को प्रपोज कर दिया है। पिछले सात सालों से साथ रहे इस जोड़े की खुशी में प्रियंका गांधी ने भी शामिल होकर अवीवा के साथ सेल्फी ली, जो सोशल मीडिया पर खूब...

नेशनल डेस्क: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को प्रपोज कर दिया है। पिछले सात सालों से साथ रहे इस जोड़े की खुशी में प्रियंका गांधी ने भी शामिल होकर अवीवा के साथ सेल्फी ली, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आइए देखते हैं वाड्रा परिवार की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें और उनके निजी और स्टाइलिश अंदाज़ को।

रेहान की सगाई की तैयारियां पूरी जोरों पर हैं। यह प्राइवेट समारोह राजस्थान के ऐतिहासिक रणथम्भौर में बुधवार, 31 दिसंबर, 2025 को होने जा रहा है। सूत्रों की मानें तो इस खास अवसर पर राहुल गांधी भी शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। सगाई के बाद दोनों परिवार शादी की तारीख पर विचार करेंगे, लेकिन अभी तक दोनों ने इसे बेहद निजी रखने का निर्णय लिया है।





अवीवा बेग ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को ध्यानपूर्वक सुरक्षित रखा है। पेशे से वह दिल्ली की फोटोग्राफर हैं, जिनकी कला कंटेम्पररी और आर्टिस्टिक विज़ुअल स्टोरीटेलिंग के लिए जानी जाती है। उनका काम केवल तस्वीरों तक सीमित नहीं है; अवीवा इंडियन आर्ट सीन में भी सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं और उनके फोकस में कॉन्सेप्चुअल और कंटेम्पररी फोटोग्राफी का प्रमुख स्थान है।

अवीवा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई खूबसूरत और विचारशील तस्वीरें साझा की हैं, जो उनके दृष्टिकोण और कला की गहराई को दिखाती हैं। इसके अलावा, वह फोटोग्राफी स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी Atelier 11 की को-फाउंडर भी हैं। Atelier 11 के माध्यम से अवीवा ने visual arts और Branding की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है, और उनके काम को कई प्रतिष्ठित प्रदर्शनों में दिखाया जा चुका है।





साल 2023 में उन्हें India Art Fair के यंग कलेक्टर प्रोग्राम में शामिल किया गया, जो युवा कलाकारों और कलेक्टर्स को समर्थन और प्रोत्साहन देने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। यह उपलब्धि उनके कला में योगदान और युवा कलाकारों को आगे बढ़ाने के प्रयासों की पुष्टि करती है।





इस सगाई और उनके पेशेवर सफर से यह साफ है कि अवीवा बेग ने हमेशा अपनी कला और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखा है। इस नए अध्याय में उनका और रेहान वाड्रा का जीवन निश्चित रूप से नई दिशा लेने जा रहा है।