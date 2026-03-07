LPG सिलेंडर ₹60 और कमर्शियल हुआ ₹115 महंगा, बढ़े हुए दामों पर पवन खेड़ा बोले, कहा- हरदीप पुरी की बातों पर विश्वास न करें

Edited By Radhika, Updated: 07 Mar, 2026 11:40 AM

देशभर में आम जनता की रसोई पर महंगाई की नई मार पड़ी है। शनिवार से घरेलू और कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडरों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में ₹60 का इजाफा हुआ है, जबकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल...

LPG Price Hike: देशभर में आम जनता की रसोई पर महंगाई की नई मार पड़ी है। शनिवार से घरेलू और कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडरों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में ₹60 का इजाफा हुआ है, जबकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹115 बढ़ गई है।

प्रमुख शहरों में नई दरें (14.2 किग्रा घरेलू सिलेंडर)

Yesterday, @HardeepSPuri said:

“Our priority is to ensure availability of affordable and sustainable fuel for our citizens, and we are doing it comfortably.”



Today, domestic LPG prices have been hiked by ₹60, and commercial cylinder prices by ₹115.



Never believe a word of… pic.twitter.com/HMZSafa3kl — Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) March 7, 2026

पवन खेड़ा ने हरदीप पुरी पर बोला तीखा हमला

कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने इस मूल्य वृद्धि को लेकर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को आड़े हाथों लिया है। खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर तंज कसते हुए लिखा: "कल हरदीप पुरी ने कहा था कि हमारी प्राथमिकता नागरिकों को किफायती ईंधन सुनिश्चित करना है। आज घरेलू LPG ₹60 और कमर्शियल ₹115 महंगा हो गया। हरदीप सिंह पुरी की एक भी बात पर कभी भरोसा न करें।"

मंत्री का पिछला बयान और विवाद

यह विवाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के उस बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बावजूद भारत में ऊर्जा संकट से इनकार किया था। उन्होंने शुक्रवार को पोस्ट किया था कि भारत में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, अगले ही दिन कीमतों में हुई इस वृद्धि ने विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया है।

आम आदमी पर असर

अप्रैल 2025 के बाद यह घरेलू गैस की कीमतों में पहला बड़ा बदलाव है। पिछले लगभग एक साल से दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत ₹853 पर स्थिर थी। अब अचानक हुई इस बढ़ोतरी से न केवल घरेलू बजट बिगड़ेगा, बल्कि कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से बाहर खाना-पीना भी महंगा हो सकता है।