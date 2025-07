कांग्रेस अध्यक्ष की दो बार फिसली जुबान, राष्ट्रपति का गलत नाम लेनें पर खड़ा हुआ बवाल

National; Desk : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी जुबान दो बार फिसल जाती है। वीडियो में वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जिक्र करते हुए गलती से उनके नाम “मुरमा जी” और “कोविड” कह देते हैं। इस घटना के बाद बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर जोरदार हमला बोला है।

यह विवाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान हुआ, जहां खड़गे ने कहा, “वे (भाजपा) कहते हैं कि हमने मुरमा जी को राष्ट्रपति बनाया, कोविड जी को राष्ट्रपति बनाया। हां, बनाया लेकिन क्यों? हमारे संपत्ति, जंगल छीनने के लिए? हमारे पानी को रोकने के लिए? हमारी जमीन को बेचने के लिए?”



Kharge ji's venomous and diabolical attack on Presidents Murmu ji and Kovind ji exposes the dangerous deep rooted Dalit Virodhi mindset of the Congress party. For the Congress party not Dalit welfare but only Dynastic welfare has always been top priority.

