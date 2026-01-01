'शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा उसे एक लाख का इनाम', हिंदू महासभा की सदस्य के विवादित बयान से मचा बवाल

आईपीएल (IPL) में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल किए जाने को लेकर देश के कुछ हिंदू संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। इसी मुद्दे पर अब बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। ताजा मामला अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़ा है, जहां...

नेशनल डेस्कः आईपीएल (IPL) में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल किए जाने को लेकर देश के कुछ हिंदू संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। इसी मुद्दे पर अब बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। ताजा मामला अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़ा है, जहां संगठन की आगरा जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने शाहरुख खान को लेकर बेहद आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया है।



मीरा राठौर ने कहा कि जो भी व्यक्ति शाहरुख खान की जीभ काटकर लाएगा, उसे एक लाख रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। उनका यह बयान सामने आते ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हड़कंप मच गया है।

मथुरा कोर्ट में दिया बयान, पोस्टर पर कालिख और चप्पल से जताया विरोध

मीरा राठौर मथुरा कोर्ट में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज से जुड़े एक मामले में बयान दर्ज कराने पहुंची थीं। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने शाहरुख खान के पोस्टर पर कालिख पोती और चप्पल मारकर अपना विरोध भी जताया।



बांग्लादेश में हिंसा को लेकर जताया गुस्सा

मीरा राठौर का कहना था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कई लोगों को जिंदा जलाए जाने की खबरें सामने आई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे हालात में शाहरुख खान अपनी आईपीएल टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को शामिल कर रहे हैं, जो उनके अनुसार गलत है। उन्होंने कहा, “अगर हमारे भाइयों के साथ ऐसा होगा, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जो भी उसकी जीभ काटकर लाएगा, उसे एक लाख रुपये इनाम देंगे।”



पहले भी दिए जा चुके हैं विवादित बयान

मीरा राठौर से पहले कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और बीजेपी नेता संगीत सोम भी शाहरुख खान को लेकर बयान दे चुके हैं। संगीत सोम ने तो शाहरुख खान को ‘गद्दार’ तक कह दिया था। हालांकि, इन बयानों को लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी या किसी बड़े राजनीतिक नेता की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।



बांग्लादेश हिंसा के बाद बढ़ा आक्रोश

गौरतलब है कि बांग्लादेश में हालिया हिंसा के दौरान हिंदू समुदाय के लोगों की हत्या और उत्पीड़न की खबरों के बाद भारत में कई हिंदू संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। पहले तक शाहरुख खान इस मुद्दे पर निशाने पर नहीं थे, लेकिन आईपीएल फ्रेंचाइजी में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को शामिल किए जाने के बाद उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

यह मामला अब केवल खेल या बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कानून-व्यवस्था और अभिव्यक्ति की सीमाओं को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।