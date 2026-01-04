रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा ऐलान, दिल्ली में गरीब परिवारों को 15 महीने तक मिलेगी मुफ्त चीनी

Edited By Mehak,Updated: 04 Jan, 2026 01:03 PM
नेशनल डेस्क : नए साल 2026 की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने का अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अंत्योदय अन्न योजना के तहत मुफ्त चीनी देने को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से राजधानी के लाखों आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा।
सरकारी निर्णय के अनुसार, यह योजना जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक लागू रहेगी। इस दौरान अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत आने वाले सभी पात्र राशन कार्डधारकों को मुफ्त चीनी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम गरीब परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा।
15 महीनों तक मिलेगा लाभ
कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि लाभार्थियों को कुल 15 महीनों तक मुफ्त चीनी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों का सबसे ज्यादा असर कमजोर वर्ग पर पड़ता है। ऐसे में मुफ्त चीनी का वितरण परिवारों के घरेलू बजट पर बोझ कम करेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। खाद्य सुरक्षा और सामाजिक न्याय को मजबूत करना सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है।
अंत्योदय अन्न योजना क्या है?
अंत्योदय अन्न योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इस योजना में निराश्रित परिवार, वृद्ध, दिव्यांग, भूमिहीन मजदूर और अत्यंत गरीब परिवार शामिल होते हैं। प्रत्येक पात्र परिवार को हर महीने 35 किलो गेहूं और चावल दिया जाता है। दिल्ली सरकार के इस अतिरिक्त फैसले से योजना के लाभ और बढ़ जाएंगे और गरीब परिवारों को लंबे समय तक राहत मिलेगी।