मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी

दिल्लीवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को और आधुनिक, सुविधाजनक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने आज इंद्रप्रस्थ बस डिपो से 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

नेशनल डेस्क: दिल्लीवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को और आधुनिक, सुविधाजनक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने आज इंद्रप्रस्थ बस डिपो से 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि वर्ष 2023 से बंद पड़ा ईवी प्रोत्साहन पोर्टल अब दोबारा शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम राजधानी की परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देगा और यात्रियों के लिए सफर को आसान, सुरक्षित और आरामदायक बनाएगा।



राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों की बढ़ती संख्या

सरकार का लक्ष्य दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह उत्सर्जन-मुक्त बनाना है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में तेजी से वृद्धि की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले एक साल में 2000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शामिल की जा चुकी हैं।

इन नई बसों के शामिल होने से राजधानी के नागरिकों को सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल यात्रा सुविधा मिलेगी। नई बसों की वजह से राजधानी में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, खासकर उन इलाकों में जहां सार्वजनिक परिवहन की सुविधा पहले सीमित थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि शहर के हर कोने तक आधुनिक और स्वच्छ परिवहन सुविधा पहुंचाई जाए।



नानकसर–गाजियाबाद अंतरराज्यीय बस सेवा की शुरुआत

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नानकसर से गाजियाबाद के बीच नई अंतरराज्यीय बस सेवा की भी शुरुआत की। इससे दिल्ली और एनसीआर के यात्रियों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, डीटीसी के नए कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया गया, जो राजधानी की परिवहन व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित और आधुनिक बनाने में मदद करेगा।



ईवी प्रोत्साहन पोर्टल फिर से चालू

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि ईवी प्रोत्साहन पोर्टल, जो 2023 से बंद था, अब दोबारा चालू कर दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से 12,877 लाभार्थियों को लगभग 24 करोड़ रुपये की लंबित सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने वाले लोगों को उनका हक मिलेगा और राजधानी में ईवी अपनाने की प्रक्रिया और आसान होगी।



राजधानी की सफर सुविधा में सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ नई बसों का परिचालन नहीं है, बल्कि दिल्ली में पर्यावरण-संरक्षण, यात्रियों की सुविधा और सार्वजनिक परिवहन के आधुनिककरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में दिल्ली सरकार का उद्देश्य है कि शहर के हर इलाके में स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सेवा उपलब्ध हो। इस पहल से दिल्ली न केवल देश में अग्रणी शहरों में शामिल होगी जो सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं, बल्कि यह पर्यावरण को सुरक्षित रखने और यात्रियों के लिए सुविधाजनक परिवहन सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।