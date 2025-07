Rain Alert: शाम होते ही दिल्ली में हुई झमाझम बारिश मौसम हुआ सुहावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

नेशनल डेस्क : दिल्ली-एनसीआर में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार सुबह से ही राजधानी में उमस भरा मौसम बना रहा और दिनभर बादलों का आना-जाना जारी रहा। लेकिन शाम होते ही आसमान काले बादलों से ढक गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम एकदम सुहावना हो गया। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है।

अगले सप्ताह तक बरसात के आसार, तापमान में उतार-चढ़ाव संभव

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आगामी सप्ताह में भी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। विभाग ने जानकारी दी है कि 13 जुलाई तक तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा सकती है। हालांकि इसके बाद राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश की स्थिति बन सकती है, जिससे लोगों को फिर से राहत मिल सकती है।

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the National Capital; visuals from RK Puram pic.twitter.com/AxWWoqeV4y