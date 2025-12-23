Mexican Navy plane crash: टेक्सास में मेडिकल प्लेन क्रैश, मरीज समेत 5 लोगों की मौत

Main Menu

Edited By Updated: 23 Dec, 2025 10:01 AM

mexican navy plane crash medical patient galveston texas

इंटरनेशनल डेस्क: टेक्सास के गैल्वेस्टन के पास सोमवार को मैक्सिकन नेवी का एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक युवा मेडिकल मरीज और 7 अन्य लोग सवार थे। अधिकारियों के अनुसार, हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई।

मैक्सिकन नेवी ने बयान में कहा कि विमान में 4 नेवी अधिकारी और 4 नागरिक, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था, सवार थे। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने किन लोगों की मौत की पुष्टि की है। विमान में सवार दो लोग मिचोउ और माऊ फाउंडेशन के सदस्य थे, जो गंभीर जलन से पीड़ित मैक्सिकन बच्चों को सहायता प्रदान करता है।

दुर्घटना सोमवार दोपहर गैल्वेस्टन के पास एक कॉजवे (उठा हुआ पानी के ऊपर बना रोड) के पास हुई। यह इलाका ह्यूस्टन से लगभग 50 मील (80.5 किलोमीटर) दक्षिण-पूर्व में स्थित है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

मैक्सिकन नेवी ने कहा कि विमान एक मेडिकल मिशन में मदद कर रहा था और इसमें “दुर्घटना” हो गई। नेवी ने वादा किया कि वह दुर्घटना के कारणों की जांच करेगा और स्थानीय अधिकारियों के साथ खोज एवं बचाव अभियान में मदद कर रहा है।

टेक्सास के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने कहा कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। एनटीएसबी के प्रवक्ता ने बताया कि वे “इस हादसे की जानकारी जुटा रहे हैं।”

गैल्वेस्टन काउंटी शेरिफ कार्यालय ने कहा कि उसके डाइव टीम, क्राइम सीन यूनिट, ड्रोन यूनिट और पैट्रोल टीम दुर्घटना स्थल पर प्रतिक्रिया दे रही है। जनता से अपील की गई है कि वे क्षेत्र में न जाएं ताकि बचावकर्मी सुरक्षित रूप से कार्य कर सकें।

गैल्वेस्टन एक लोकप्रिय बीच गंतव्य है और क्षेत्र में हाल के दिनों में धुंध वाली मौसम की स्थिति देखी गई है। नेशनल वेदर सर्विस के मौसम विज्ञानी कैमरन बैटिस्ट ने कहा कि सोमवार दोपहर लगभग 2:30 बजे तक धुंध के कारण दृश्यता लगभग आधा मील थी।

 

