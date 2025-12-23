Daily horoscope : आज इन राशियों की सभी कठिनाईयां होंगी दूर
मेष : राज दरबार में जाने पर आपके पक्ष की बेहतर सुनवाई होगी, शत्रु आपके समक्ष अपने आप को कमजोर तथा बेबस महसूस करेंगे।
वृष: सुदृढ़ सितारा आपको हर मोर्चा पर कामयाबी देगा, यत्न करने पर आपकी कोई स्कीम भी मेच्योर होगी, नेक कामों में ध्यान।
मिथुन: सितारा सेहत, खासकर पेट के लिए कमजोर, इसलिए लिमिट में खान-पान करना सही रहेगा, मौसम के एक्सपोइयर से भी अपना बचाव रखें।
कर्क : कारोबारी कामों के लिए समय संतोषजनक, सफलता साथ देगी, दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति सॉफ्ट रहेंगे।
सिंह : डरे-डरे मन तथा कमजोर मनोबल के कारण आप किसी भी काम को हाथ में लेने की हिम्मत न रखेंगे, सफर भी न करें।
कन्या : किसी धार्मिक समागम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा-वार्ता, भजन-कीर्तन सुनने में जी न लगेगा।
तुला: यत्न करने पर किसी जायदादी काम में कोई बाधा-मुश्किल हटेगी, अफसर भी सॉफ्ट कंसिडरेट रहेंगे।
वृश्चिक: आप अपनी भागदौड़ के साथ हर काम को आगे बढ़ाने की हिम्मत रखेंगे, प्रभाव दबदबा बना रहेगा।
धनु : व्यापार कारोबार में लाभ, कामकाजी टूरिंग लाभप्रद रहेगी, कामकाजी काम निपटाने में आप एक्टिव रहेंगे।
मकर : व्यापार तथा कामकाज की दशा संतोषजनक, मन सैर-सफर के लिए राजी रहेगा, मान-यश की प्राप्ति।
कुंभ: न तो किसी की जिम्मेदारी में फंसें और न ही उधारी में फंसें, धन हानि का भी भय है।
मीन : लोहा, लोहा मशीनरी, लोहा के कलपुर्जों, सरिया, स्टील फर्नीचर का काम करने वालों का कारोबारी कदम बढ़त की तरफ।