    Daily horoscope : आज इन राशियों की सभी कठिनाईयां होंगी दूर

Daily horoscope : आज इन राशियों की सभी कठिनाईयां होंगी दूर

Edited By Updated: 23 Dec, 2025 09:35 AM

rashifal in hindi

मेष :  राज दरबार में जाने पर आपके पक्ष की बेहतर सुनवाई होगी, शत्रु आपके समक्ष अपने आप को कमजोर तथा बेबस महसूस करेंगे।

वृष: सुदृढ़ सितारा आपको हर मोर्चा पर कामयाबी देगा, यत्न करने पर आपकी कोई स्कीम भी मेच्योर होगी, नेक कामों में ध्यान।

मिथुन: सितारा सेहत, खासकर पेट के लिए कमजोर, इसलिए लिमिट में खान-पान करना सही रहेगा, मौसम के एक्सपोइयर से भी अपना बचाव रखें।

कर्क : कारोबारी कामों के लिए समय संतोषजनक, सफलता साथ देगी, दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति सॉफ्ट रहेंगे।

सिंह : डरे-डरे मन तथा कमजोर मनोबल के कारण आप किसी भी काम को हाथ में लेने की हिम्मत न रखेंगे, सफर भी न करें।

कन्या :  किसी धार्मिक समागम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा-वार्ता, भजन-कीर्तन सुनने में जी न लगेगा।

तुला:  यत्न करने पर किसी जायदादी काम में कोई बाधा-मुश्किल हटेगी, अफसर भी सॉफ्ट कंसिडरेट रहेंगे।

वृश्चिक: आप अपनी भागदौड़ के साथ हर काम को आगे बढ़ाने की हिम्मत रखेंगे, प्रभाव दबदबा बना रहेगा।

धनु :  व्यापार कारोबार में लाभ, कामकाजी टूरिंग लाभप्रद रहेगी, कामकाजी काम निपटाने में आप एक्टिव रहेंगे।

मकर :  व्यापार तथा कामकाज की दशा संतोषजनक, मन सैर-सफर के लिए राजी रहेगा, मान-यश की प्राप्ति।

कुंभ: न तो किसी की जिम्मेदारी में फंसें और न ही उधारी में फंसें, धन हानि का भी भय है।

मीन : लोहा, लोहा मशीनरी, लोहा के कलपुर्जों, सरिया, स्टील फर्नीचर का काम करने वालों का कारोबारी कदम बढ़त की तरफ।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

