Delhi Power Supply Cut: दिल्ली के इन इलाकों में 27 जनवरी को बिजली कटौती, ये है बड़ी वजह

नेशनल डेस्क: दिल्ली के कई हिस्सों में आज बिजली कटौती होने की संभावना है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि आपका इलाका भी इस पावर कट से प्रभावित होगा या नहीं। यहां हम आपको बताएंगे कि किस-किस क्षेत्र में आज बिजली बंद रहेगी और किस समय बिजली वापस आएगी।

क्यों की जा रही है बिजली कटौती?

मोहल्लों में लगे बड़े ट्रांसफॉर्मर की Preventive Maintenance की जा रही है ताकि वे अचानक फटकर बिजली आपूर्ति बाधित न करें। 11KV फीडर और HVDS जैसे सिस्टम को सुधारकर वोल्टेज कम-ज्यादा होने की समस्या को दूर किया जा रहा है। सर्दी और आने वाले मानसून से पहले बिजली के तारों के आसपास लगी खतरनाक टहनियों को काटा जा रहा है, ताकि स्पार्किंग या आग लगने का खतरा न रहे।

किस समय बिजली जाएगी?

ज्यादातर इलाकों में यह कटौती सुबह 10 बजे से शाम 4-5 बजे तक टुकड़ों में की जाएगी।

घर पर बिजली से चलने वाली मोटर होने पर पहले ही पानी भर लें।

घर से काम कर रहे लोगों को लैपटॉप और पावर बैंक चार्ज रखना चाहिए।

कौन से इलाके प्रभावित हैं?

बिजली एक साथ पूरे शहर में नहीं जाएगी। मुख्य रूप से प्रभावित इलाके हैं:

-नरेला

-बवाना

-नांगलोई

-मुंडका

-ओखला

-लक्ष्मी नगर के कुछ हिस्से

आप अपने घर की बिजली कटौती की जानकारी बिजली बिल पर लिखे CA नंबर से टाटा पावर या BSES ऐप पर देख सकते हैं।

मौसम और सुरक्षा का असर

आज दिल्ली में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का अनुमान है। ऐसे मौसम में शॉर्ट-सर्किट या दुर्घटना से बचने के लिए डिस्कॉम कभी-कभी बिजली थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है।

पानी की आपूर्ति भी प्रभावित

सिर्फ बिजली ही नहीं, बल्कि दिल्ली जल बोर्ड ने वार्षिक सफाई के चलते राजधानी के लगभग 44 इलाकों में पानी की आपूर्ति में असर पड़ने का अलर्ट जारी किया है।