Drink Beer Carefully : गलती से भी ऐसे मत पी लेना बियर, वरना जा सकती है जान!

Edited By Updated: 25 Feb, 2026 04:32 PM

dont drink beer like this even by mistake otherwise you may lose your life

एक बार में बहुत ज्यादा बियर पीना जानलेवा हो सकता है, लेकिन यह तय करना आसान नहीं कि कितनी मात्रा खतरनाक है। अक्सर लोग दोस्तों के साथ पीते समय शरीर की सीमाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। सच यह है कि शराब की कोई निश्चित घातक मात्रा तय नहीं होती, क्योंकि हर...

नेशनल डेस्क : एक ही बार में जरूरत से ज्यादा बियर पीना जान के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन यह तय करना आसान नहीं है कि आखिर कितनी मात्रा खतरनाक साबित होगी। दोस्तों के साथ जश्न के दौरान अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि शरीर की भी एक सीमा होती है। हकीकत यह है कि शराब की कोई निश्चित जानलेवा मात्रा तय नहीं है। आइए समझते हैं कि बियर कितनी मात्रा में आपके लिए जोखिम पैदा कर सकती है।

कितनी बियर खतरनाक हो सकती है?

शरीर शराब को एक निश्चित रफ्तार से ही तोड़ पाता है। आमतौर पर लिवर एक घंटे में एक स्टैंडर्ड ड्रिंक प्रोसेस कर सकता है। यदि व्यक्ति तेजी से पीता है, तो Blood Alcohol Aoncentration (BAC) तेजी से बढ़ता है।

ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन (BAC) की बात करें तो :

  • 0.08% BAC पर व्यक्ति नशे में माना जाता है।
  • 0.40% या उससे अधिक BAC जानलेवा हो सकता है, जिससे कोमा या मौत का जोखिम बन जाता है।

एक स्टैंडर्ड ड्रिंक में लगभग 14 ग्राम शुद्ध अल्कोहल होता है, जो लगभग 350 मिलीलीटर बियर, 5 औंस वाइन या 1.5 औंस हार्ड ड्रिंक के बराबर है। औसतन, 25 स्टैंडर्ड ड्रिंक BAC को 0.40% तक ले जा सकते हैं, लेकिन यह संख्या व्यक्ति और शराब की ताकत पर निर्भर करती है।

और ये भी पढ़े

यह भी पढ़ें - शराब नहीं पीने के बावजूद भारतीय को 'फैटी लिवर', पीने वाले विदेशी का लिवर स्वस्थ, जानें क्यों हैं ऐसा?

ओवरडोज के लक्षण

अत्यधिक शराब पीने पर शरीर में गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है। मुख्य संकेत हैं:

  • लगातार उल्टी
  • त्वचा का नीला या पीला पड़ना
  • दिल की धड़कन धीमी होना
  • शरीर का तापमान गिरना
  • सांसों का धीमा या अनियमित होना
  • भ्रम, दौरे या बेहोशी

अगर किसी की सांस प्रति मिनट 8 से कम हो या वह जाग न पाए, तो तुरंत एमरजेंसी मेडिकल मदद लेना जरूरी है।

सुरक्षित तरीके से शराब पीना

शराब पीते समय कुछ सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी है:

  1. खाली पेट शराब न पीएं, इससे असर तेज होता है।
  2. धीरे-धीरे पीएं, हर ड्रिंक के बीच समय रखें।
  3. पानी पीते रहें।
  4. अन्य पदार्थों के साथ शराब न मिलाएं।
  5. खाने के साथ शराब पीने से असर नियंत्रित रहता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि शराब का असर केवल उसी रात तक सीमित नहीं रहता। इसलिए जश्न के दौरान समझदारी और सावधानी बनाए रखना बेहद जरूरी है।

