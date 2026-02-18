Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | पुरुषों को भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, इन शुरुआती लक्षणों को गलती से भी मत करें नज़रअंदाज

पुरुषों को भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, इन शुरुआती लक्षणों को गलती से भी मत करें नज़रअंदाज

Edited By Updated: 18 Feb, 2026 05:01 PM

breast cancer can also occur in men do not ignore these early symptoms

ब्रेस्ट कैंसर केवल महिलाओं की बीमारी नहीं है, पुरुषों में भी यह हो सकता है, हालांकि इसके मामले कम होते हैं। पुरुषों में छाती में बिना दर्द की गांठ, निप्पल में बदलाव या रिसाव जैसे लक्षण दिख सकते हैं। बढ़ती उम्र, पारिवारिक इतिहास, हार्मोनल असंतुलन और...

नेशनल डेस्क : अधिकतर लोग मानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं को होता है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। पुरुषों में भी यह बीमारी हो सकती है, हालांकि इसके मामले कम देखने को मिलते हैं। अमेरिका की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्षेत्र के आसपास रहने और काम करने वाले कुछ पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य एजेंसियों के अनुसार यह संख्या पहले की तुलना में बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि पुरुष अक्सर इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सिर्फ महिलाओं को होती है। यही वजह है कि जांच और इलाज में देर हो जाती है, जिससे समस्या गंभीर हो सकती है।

पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है?

पुरुषों के शरीर में भी जन्म से थोड़ी मात्रा में ब्रेस्ट टिश्यू मौजूद रहती है। जब इन टिश्यू की कोशिकाओं में असामान्य बदलाव होने लगते हैं, तो कैंसर विकसित हो सकता है। यह बीमारी आमतौर पर छाती के ऊपरी हिस्से में बिना दर्द वाली गांठ के रूप में शुरू होती है। समय न लेने पर यह ट्यूमर में बदल सकती है। शुरुआत में दर्द न होने के कारण कई पुरुष इसे गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन जैसे-जैसे कैंसर बढ़ता है, शरीर के अन्य हिस्सों पर भी इसका असर हो सकता है।

यह भी पढ़ें - 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड में आई गिरावट, जानें 22 कैरेट का ताजा रेट

किन पुरुषों में ज्यादा खतरा होता है?

विशेषज्ञों का कहना है कि 60–70 साल की उम्र के पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा सबसे अधिक होता है। हालांकि, यह किसी भी उम्र में हो सकता है। जोखिम बढ़ाने वाले कारणों में शामिल हैं:

  • उम्र बढ़ना
  • परिवार में ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास
  • हार्मोनल असंतुलन
  • मोटापा
  • लिवर की बीमारी (Cirrhosis)
  • कुछ जेनेटिक स्थितियां
  • एस्ट्रोजन थेरेपी लेना
  • टेस्टिकल संबंधी समस्याएं

लक्षण और पहचान

पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण हल्के हो सकते हैं, जैसे:

और ये भी पढ़े

  • छाती में बिना दर्द वाली गांठ महसूस होना
  • त्वचा में रंग या बनावट में बदलाव
  • निप्पल का अंदर की ओर मुड़ना
  • निप्पल या आसपास से किसी प्रकार का रिसाव

अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

बचाव और सावधानी

कैंसर से बचाव के लिए जीवनशैली और नियमित जांच बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं:

  • वजन नियंत्रित रखें
  • शराब का सेवन न करें
  • नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं
  • परिवार में ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास होने पर जेनेटिक टेस्ट करवाएं
  • संतुलित आहार और नियमित व्यायाम अपनाएं

सही जानकारी और स्वस्थ जीवनशैली से पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम किया जा सकता है और समय पर पहचान से इलाज संभव है।


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!