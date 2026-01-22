Heavy Rain Alert: बदलेगा मौसम का मिजाज: उत्तर भारत के इन 9 राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 22 Jan, 2026 09:05 AM

नेशनल डेस्क। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग (IMD) ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। दो शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के 9 राज्यों में 28 जनवरी तक भारी उथल-पुथल देखने को मिलेगी। कहीं बारिश और ओलावृष्टि होगी तो कहीं पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछेगी।

22-23 जनवरी: बारिश और आंधी का येलो अलर्ट

अगले 48 घंटों में मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 40-60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ओले गिरने की संभावना है जिससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में व्यापक रूप से बर्फबारी और भारी बारिश हो सकती है।

कोहरा और धूप का लुका-छिपी खेल

बारिश के साथ-साथ कोहरे का कहर भी जारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी राजस्थान में 24 से 26 जनवरी के बीच रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। बारिश के थमने के बाद दिन में धूप खिलने से लोगों को ठिठुरन से थोड़ी राहत मिल सकती है लेकिन सुबह-शाम गलन बनी रहेगी।

26 जनवरी से फिर आएगा नया विक्षोभ

गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) से मौसम एक बार फिर करवट लेगा। एक और तीव्र पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके कारण दिल्ली और आसपास के राज्यों में फिर से बादलों की आवाजाही और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो सकती है। चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) के कारण हवाओं की दिशा में बदलाव आएगा जिससे नमी बढ़ेगी।

दक्षिण भारत का हाल

सिर्फ उत्तर ही नहीं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी हलचल रहेगी। निकोबार, तमिलनाडु और पुडुचेरी: 24 और 25 जनवरी को यहां गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।