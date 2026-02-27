Main Menu

बड़ा हादसा: कबाड़ की दुकान में सिलेंडर काटते समय अमोनिया गैस का रिसाव, दम घुटने लगा तो सड़क पर भागे लोग

Edited By Updated: 27 Feb, 2026 10:33 AM

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक कबाड़ की दुकान में रखे पुराने सिलेंडर से जहरीली अमोनिया गैस रिसने लगी। गैस की तीखी गंध इतनी तेज थी कि आसपास के रहवासियों को सांस लेने में...

Indore Ammonia Gas Leak Rawji Bazar : मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक कबाड़ की दुकान में रखे पुराने सिलेंडर से जहरीली अमोनिया गैस रिसने लगी। गैस की तीखी गंध इतनी तेज थी कि आसपास के रहवासियों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन होने लगी जिसके बाद लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए।

कैसे हुई घटना?

पुलिस के अनुसार रावजी बाजार थाने के ठीक पीछे शहजाद नामक व्यक्ति की कबाड़ की दुकान है। शहजाद एक पुराने गैस सिलेंडर को बेचने के लिए उसे काटकर खोलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही सिलेंडर के बीच में कट लगा उसमें भरी अमोनिया गैस तेजी से बाहर निकलने लगी। रिहाइशी इलाका होने के कारण कुछ ही मिनटों में गैस हवा में फैल गई और लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी।

फायर ब्रिगेड का वाटर कवच ऑपरेशन

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सिलेंडर बीच से कटा होने के कारण उसे बंद करना नामुमकिन था। ऐसे में दमकल कर्मियों ने सूझबूझ दिखाई। अमोनिया के असर को कम करने के लिए लगातार पानी डाला गया। गैस को फैलने से रोकने के लिए सिलेंडर को एक बड़े ड्रम में रखकर उसे पानी से भर दिया गया और ऊपर से तिरपाल से ढक दिया गया। सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार दुबे ने बताया कि इस तकनीक से गैस को हवा में घुलने से रोक दिया गया और स्थिति को काबू में लाया गया।

लापरवाही पर पुलिस का बड़ा एक्शन

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जोन 4) दिशेष अग्रवाल ने बताया कि इस घटना में एक 50 वर्षीय महिला की तबीयत अधिक बिगड़ गई जिन्हें इलाज के लिए ले जाया गया है। साथ ही बचाव कार्य के दौरान दमकल विभाग के दो कर्मचारियों को भी मामूली परेशानी हुई। रिहाइशी इलाके में इस तरह की जानलेवा लापरवाही बरतने के आरोप में दुकान मालिक शहजाद के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा रहा है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग को भी इसकी रिपोर्ट भेजी गई है ताकि सिलेंडर के स्रोत और खतरे की विस्तृत जांच की जा सके।

अमोनिया गैस रिसाव के लक्षण और बचाव

  • लक्षण: आंखों में तेज जलन, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ और खांसी।

  • बचाव: ऐसी स्थिति में तुरंत चेहरे पर गीला कपड़ा बांधें और हवा की विपरीत दिशा में सुरक्षित स्थान पर चले जाएं।

