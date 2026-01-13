Main Menu

लाडकी बहिण योजना: महिलाओं के खाते में 3000 रुपए नहीं आएंगे 1500 रुपए, जानें क्या है वजह

महाराष्ट्र में 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' की लाभार्थी महिलाओं के लिए मकर संक्रांति से पहले एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। महानगरपालिका चुनावों के कारण लागू आचार संहिता के चलते इस बार महिलाओं को उम्मीद के मुताबिक 3000 रुपये के बजाय केवल 1500...

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र में 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' की लाभार्थी महिलाओं के लिए मकर संक्रांति से पहले एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। महानगरपालिका चुनावों के कारण लागू आचार संहिता के चलते इस बार महिलाओं को उम्मीद के मुताबिक 3000 रुपये के बजाय केवल 1500 रुपये ही मिलेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना के तहत जनवरी महीने की किस्त को एडवांस में देने पर रोक लगा दी है। अब लाभार्थियों को केवल दिसंबर महीने की नियमित किस्त (1500 रुपये) ही मिल सकेगी।

चुनाव और आचार संहिता का असर

महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के लिए गुरुवार को मतदान होना है। इससे ठीक पहले सरकार दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 की दो किस्तें एक साथ जमा करने की तैयारी में थी। कांग्रेस ने इसे 'सरकारी रिश्वत' बताते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने माना कि मतदान से ठीक पहले एडवांस पेमेंट करना आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है।

क्या कहता है चुनाव आयोग?

राज्य चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल से रिपोर्ट मांगने के बाद स्पष्ट किया कि यह एक सतत योजना है, इसलिए दिसंबर की नियमित 1500 रुपये की किस्त जारी की जा सकती है। जनवरी का पैसा एडवांस में नहीं दिया जा सकता। आचार संहिता के दौरान किसी भी नए लाभार्थी का चयन नहीं किया जाएगा।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले कहा था कि यह योजना चुनावी प्रतिबंधों से मुक्त है, लेकिन आयोग के फैसले के बाद भाजपा ने कांग्रेस को 'महिला विरोधी' करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि वे योजना के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन चुनाव से एक दिन पहले पैसा बांटना मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है। वर्तमान में महाराष्ट्र की लगभग 2.4 करोड़ महिलाएं इस योजना से जुड़ी हैं।

