    3. | Music Industry से आई बुरी खबर: लोहड़ी वाले दिन इस फेमस सिंगर के घर छाया मातम, पिता ने दुनिया को कहा अलविदा

Music Industry से आई बुरी खबर: लोहड़ी वाले दिन इस फेमस सिंगर के घर छाया मातम, पिता ने दुनिया को कहा अलविदा

13 Jan, 2026 05:18 PM

famous singer arjan dhillon s father buta dhillon passes away

Arjan Dhillon Father Death : पंजाबी संगीत जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मशहूर गायक और गीतकार अर्जन ढिल्लों के पिता बूटा ढिल्लों का मंगलवार को निधन हो गया। वे लगभग 70 वर्ष के थे और पिछले काफी समय से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके निधन की खबर मिलते ही पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।

PunjabKesari

लंबे समय से चल रहे थे बीमार

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार बूटा ढिल्लों का पिछले काफी समय से इलाज चल रहा था। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें चंडीगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ और मंगलवार को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।

PunjabKesari

सादगी और निजता के साथ दी गई अंतिम विदाई

अर्जन ढिल्लों अपने पिता के बेहद करीब थे और उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे। पिता के जाने से पूरा परिवार गहरे सदमे में है। इस दुख की घड़ी में परिवार ने पूरी तरह से निजता (Privacy) बनाए रखी। अंतिम संस्कार के दौरान मीडिया को दूर रखा गया। परिवार का कहना है कि वे इस कठिन समय में शांति और सादगी के साथ अपने पिता की अंतिम रस्में पूरी करना चाहते थे। अर्जन के पैतृक कस्बे भदौड़ (बरनाला) में शोक का माहौल है।

PunjabKesari

अर्जन ढिल्लों: संगीत के उभरते सितारे

अर्जन ढिल्लों ने बहुत ही कम समय में अपनी गायकी और कलम के दम पर पंजाबी इंडस्ट्री में ऊंचा मुकाम हासिल किया है। अपनी विशिष्ट आवाज और अर्थपूर्ण गीतों के कारण वे युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। अर्जन अक्सर अपने साक्षात्कारों में जिक्र करते थे कि उनके पिता उनके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम थे। इंडस्ट्री के तमाम बड़े कलाकारों ने सोशल मीडिया के जरिए अर्जन ढिल्लों और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

