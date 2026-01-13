Boyfriend को सरप्राइज देने रेस्टोरेंट पहुंची लड़की, 'भाभी आ गईं' कहकर चिढ़ाने लगे स्टाफ कर्मी, फिर हुआ कुछ ऐसा कि Viral हो गया Video

भागदौड़ भरी इस दुनिया में जहां रिश्तों में दिखावा बढ़ गया है वहीं मुंबई से आई एक सादगी भरी प्रेम कहानी ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए उस...

Waiter Love Story : भागदौड़ भरी इस दुनिया में जहां रिश्तों में दिखावा बढ़ गया है वहीं मुंबई से आई एक सादगी भरी प्रेम कहानी ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए उस रेस्टोरेंट में पहुंच गई जहां वह वेटर का काम करता है। इस कहानी की खूबसूरती इसकी सादगी में है जिसने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी महंगे तोहफे का मोहताज नहीं होता।

ड्यूटी के बीच मिला सुकून का पल

एक कंटेंट क्रिएटर की मदद से यह लड़की बिना किसी शोर-शराबे के रेस्टोरेंट पहुंची। उसकी ख्वाहिश बहुत छोटी लेकिन बेहद खास थी—वह चाहती थी कि ड्यूटी के दौरान ही वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ पल सुकून से बैठकर खाना खा सके। जैसे ही लड़की ने रेस्टोरेंट में एंट्री ली वहां काम करने वाले अन्य कर्मचारियों ने वेटर को "भाभी आ गईं" कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट में उस वक्त भीड़ कम थी। वेटर ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपने मालिक से इजाजत मांगी कि क्या वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर खाना खा सकता है? मालिक ने भी दरियादिली दिखाते हुए मुस्कुराकर इसकी अनुमति दे दी।

बॉलीवुड फिल्म जैसा लगा नजारा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दोनों के चेहरे की मुस्कान सब कुछ बयां कर रही है। आसपास खड़े सहकर्मी इस पल का लुत्फ उठा रहे थे और वीडियो बना रहे थे। जहां आजकल लोग लग्जरी डेट्स की तस्वीरें डालते हैं वहीं इन दोनों का रेस्टोरेंट की एक साधारण टेबल पर बैठकर खाना खाना लोगों को किसी बॉलीवुड फिल्म की लव स्टोरी से भी ज्यादा सच्चा लगा।

इंटरनेट पर छाया वीडियो, यूजर्स बोले— "सच्चा प्यार"

इंस्टाग्राम पर इस वीडियो के अपलोड होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई। यूजर्स इस जोड़े पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा: "भाई ने सच में जिंदगी जीत ली ऐसी पार्टनर किस्मत वालों को मिलती है।" दूसरे यूजर का कमेंट था: "यह सादगी दिल को छू गई, यह बॉलीवुड की बनावटी कहानियों से कहीं बेहतर है।"