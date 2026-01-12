AIIMS में भर्ती हुए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सेहत को लेकर सामने आई ये खबर

देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सोमवार को नई दिल्ली स्थित AIIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक, पिछले सप्ताह 10 जनवरी को वह अपने घर में दो बार बेहोश होकर गिर गए थे। सोमवार को जब वह नियमित जांच (Routine Checkup) के लिए...

नेशनल डेस्क: देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सोमवार को नई दिल्ली स्थित AIIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक, पिछले सप्ताह 10 जनवरी को वह अपने घर में दो बार बेहोश होकर गिर गए थे। सोमवार को जब वह नियमित जांच (Routine Checkup) के लिए अस्पताल पहुंचे, तो डॉक्टरों ने एहतियातन उन्हें भर्ती कर MRI और अन्य जरूरी टेस्ट कराने की सलाह दी।

इस्तीफे की वजह भी बनी थी सेहत

गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ ने पिछले साल 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए ही उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे अपने पत्र में उन्होंने साफ किया था कि डॉक्टरों की सलाह पर अब वे अपनी सेहत को प्राथमिकता देना चाहते हैं। सार्वजनिक जीवन के दौरान भी कच्छ के रण से लेकर केरल और दिल्ली तक कई कार्यक्रमों में वे अस्वस्थ महसूस कर चुके थे।

डॉक्टरों की टीम कर रही है निगरानी

AIIMS के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम उनकी जांच कर रही है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन बेहोशी (Syncopal Attack) की वजह जानने के लिए न्यूरोलॉजिकल और कार्डिएक टेस्ट किए जा रहे हैं।