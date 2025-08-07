भारत पर ट्रंप की टैरिफ दादागिरी खिलाफ खुलकर बोला चीन, कहा-“धौंस जमाने वाले को...

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति ने वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक भूचाल ला दिया है। इस नीति के तहत भारत समेत कई देशों पर 50% तक आयात शुल्क लगाने के फैसले

Bejing: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति ने वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक भूचाल ला दिया है। इस नीति के तहत भारत समेत कई देशों पर 50% तक आयात शुल्क लगाने के फैसले के बाद, अब चीन खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है। बीजिंग ने इसे “दादागिरी” और “संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन” बताते हुए अमेरिका की आलोचना की है। चीन के भारत में राजदूत जू फेइहोंग ने बिना ट्रंप का नाम लिए सोशल मीडिया पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा, "Give an inch to a bully, he will take a mile" “धौंस जमाने वाले को थोड़ी सी भी ढील दे दो, तो वे सिर पर चढ़ बैठते हैं।”



ट्रंप ने हाल ही में भारत, ब्राजील और चीन सहित कई देशों से आयातित उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की। ट्रंप ने भारत पर रूस से अत्यधिक व्यापार और ऊर्जा खरीद को लेकर नाराजगी जताई और इसे यूक्रेन युद्ध में रूस को आर्थिक मदद करार दिया। चीन के अनुसार, टैरिफ के हथियार का इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र और WTO के नियमों के खिलाफ है।

ट्रंप के एकतरफा फैसले से नाराज BRICS देश (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) अब ट्रंप के खिलाफ एकजुट होते नजर आ रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ब्राजील के राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार की बातचीत का हवाला देते हुए कहा गया कि अमेरिका का यह रवैया अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर कर रहा है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। भारत की तरफ से यह ट्रंप को एक सख्त कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है।