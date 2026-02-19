Seema Haider: पाकिस्तान से 4 बच्चे लेकर आई सीमा हैदर छठी बार बनी मां- सचिन मीणा ने हॉस्पिटल से शेयर किया VIDEO

ग्रेटर नोएडा की गलियों से लेकर सोशल मीडिया के गलियारों तक, एक बार फिर सीमा हैदर और सचिन मीणा की जोड़ी सुर्ख़ियों में है। सरहदों को पार कर अपने प्यार के लिए भारत आईं सीमा ने एक नन्हे राजकुमार को जन्म दिया है, जिसके बाद मीणा परिवार में उत्सव का माहौल...

नेशनल डेस्क: ग्रेटर नोएडा की गलियों से लेकर सोशल मीडिया के गलियारों तक, एक बार फिर सीमा हैदर और सचिन मीणा की जोड़ी सुर्ख़ियों में है। सरहदों को पार कर अपने प्यार के लिए भारत आईं सीमा ने एक नन्हे राजकुमार को जन्म दिया है, जिसके बाद मीणा परिवार में उत्सव का माहौल है। इसी बीच सीमा के पति सचिन मीणा ने अस्पताल से एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें सीमा को घर लेजाते दिखाया गया है।

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन मीणा और पाकिस्तानी मूल की सीमा हैदर के घर खुशियों ने दोबारा दस्तक दी है। सीमा ने हाल ही में एक स्थानीय अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है। दिलचस्प बात यह है कि अभी महज 11 महीने पहले ही सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया था और अब इस नए सदस्य के आने से परिवार पूरा महसूस कर रहा है। अस्पताल से साझा किए गए एक भावुक वीडियो में सचिन ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि डिलीवरी पूरी तरह नॉर्मल रही और जच्चा-बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। सचिन ने इस पल को अपनी जिंदगी का सबसे प्रतीक्षित पल बताया है।

सीमा हैदर की यह दास्तान किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। पाकिस्तान में पहले से शादीशुदा और चार बच्चों की मां सीमा की मुलाकात सचिन से पबजी गेम के जरिए हुई थी। यह ऑनलाइन दोस्ती कब इश्क में बदल गई, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अपने इसी प्यार की खातिर सीमा नेपाल के दुर्गम रास्तों से होते हुए अवैध रूप से भारत दाखिल हुईं और सचिन के साथ अपना घर बसा लिया।

वर्तमान में सीमा के कुल छह बच्चे हैं, जिनमें से चार उनके पहले पति गुलाम हैदर से हैं और दो बच्चे सचिन मीणा से। सीमा का कहना है कि वह अब पूरी तरह से 'भारत की बहू' बन चुकी हैं और यहीं अपना जीवन बिताना चाहती हैं। हालांकि उनकी नागरिकता का मामला अभी भी कानूनी प्रक्रियाओं और राष्ट्रपति के पास लंबित दया याचिका के बीच झूल रहा है, लेकिन फिलहाल उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर सक्रिय यह जोड़ी एक बार फिर अपने नए मेहमान की वजह से चर्चा का केंद्र बनी हुई है।