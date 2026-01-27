Main Menu

राहत भरी खबर... अब बेटी की शादी की चिंता खत्म, केंद्र सरकार की ये योजना बनेगी भरोसेमंद सहारा

सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने वाली सरकार की अहम बचत योजना है। इसमें बेटी के 10 साल की उम्र तक खाता खुलता है और 15 साल तक निवेश किया जा सकता है। 21 साल में खाता मैच्योर होता है। अच्छी ब्याज दर, टैक्स छूट और सुरक्षित निवेश...

नेशनल डेस्क : जैसे-जैसे बेटी बड़ी होती है वैसे ही माता-पिता के मन में उसकी पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बढ़ते खर्च के समय में भविष्य के लिए पर्याप्त फंड तैयार करना आसान नहीं होता। ऐसे में सुकन्या समृद्धि योजना लाखों परिवारों के लिए राहत का स्रोत बन रही है।

सुकन्या समृद्धि योजना क्या है?

सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना में निवेश सुरक्षित माना जाता है और ब्याज दर भी आकर्षक है। योजना में खाता बेटी के जन्म से लेकर 10 साल की उम्र तक खोला जा सकता है।

निवेश की सीमाएं और अवधि

  • न्यूनतम जमा: 250 रुपये सालाना
  • अधिकतम जमा: 1.5 लाख रुपये सालाना
  • निवेश अवधि: 15 साल
  • मैच्योरिटी: 21 साल

अगर अभिभावक सालाना 1.5 लाख रुपये लगातार 15 साल तक जमा करते हैं, तो 21 साल बाद मौजूदा 8.2% ब्याज दर के अनुसार फंड करीब 70 लाख रुपये तक पहुँच सकता है। यह रकम बेटी की हायर एजुकेशन और शादी दोनों में सहायक हो सकती है।

टैक्स लाभ और सुरक्षित निवेश

सुकन्या समृद्धि योजना का एक बड़ा फायदा टैक्स छूट है। योजना में जमा रकम पर टैक्स लाभ मिलता है और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि भी टैक्स फ्री रहती है। यह योजना शेयर बाजार की तरह जोखिमपूर्ण नहीं है और सरकारी योजना होने की वजह से इसमें भरोसा ज्यादा है।

योजना से क्या फायदे हैं?

  • बेटी के बड़े होते हुए मजबूत फंड तैयार होता है
  • पढ़ाई, करियर और शादी में आर्थिक मदद
  • बिना रिस्क के सुरक्षित निवेश
  • टैक्स बचत और लाभ

 

