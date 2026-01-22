Main Menu

Hail warning: UP में मौसम का यू-टर्न: Western Disturbance के सक्रिय होने से बारिश और ओलों की चेतावनी

Edited By Updated: 22 Jan, 2026 05:55 PM



नेशनल डेस्क:  पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से उत्तर प्रदेश में ठंड के बीच अब बारिश का नया दौर शुरू होने जा रहा है। इसका असर 22 जनवरी की रात से दिखना शुरू होगा और अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा।

1. ओलावृष्टि (Hailstorm) का अलर्ट

इन जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की सबसे ज्यादा संभावना जताई गई है:

2. तूफानी हवाएं और बिजली

यूपी के कई हिस्सों में तेज झोंकेदार हवाएं चलने और बिजली कड़कने के आसार हैं। लखनऊ, कानपुर, गोंडा, बरेली, मेरठ और गाजियाबाद समेत पश्चिमी और मध्य यूपी के लगभग सभी प्रमुख जिलों में मौसम विभाग ने सतर्क रहने को कहा है।

3. कोहरा और तापमान का हाल

  • विजिबिलिटी: फिलहाल सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे सड़कों पर 100-150 मीटर से आगे देखना मुश्किल होगा।

  • तापमान: अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोत्तरी हो सकती है, जिससे रात की कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन बारिश के बाद गलन फिर बढ़ सकती है।

जरूरी जानकारी: 23 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी

बसंत पंचमी के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 जनवरी को स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। खराब मौसम को देखते हुए बच्चों और अभिभावकों के लिए यह राहत भरी खबर है।

