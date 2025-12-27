Main Menu

Heavy Rain Alert: अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD का इन राज्यों में अलर्ट

Edited By Updated: 27 Dec, 2025 06:30 PM

heavy rain alert heavy rain warning for the next 4 days severe cold will occur

नए साल के स्वागत की तैयारियों के बीच IMD ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक एक बड़ा अपडेट जारी किया है। 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में कहीं भारी बारिश, तो कहीं कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाने का अनुमान है। IMD के अनुसार ...

Heavy Rain Alert : नए साल के स्वागत की तैयारियों के बीच IMD ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक एक बड़ा अपडेट जारी किया है। 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में कहीं भारी बारिश, तो कहीं कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाने का अनुमान है। IMD के अनुसार  नए Western Disturbance के सक्रिय होने के कारण पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर का असर तेज होगा। IMD ने अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है।

PunjabKesari

इन दिनों में भारी बारिश का अलर्ट

दक्षिण भारत के राज्यों में साल का अंत बारिश के साथ होने जा रहा है। मानसून के बाद भी केरल और तमिलनाडु में बादलों का बरसना जारी है।

और ये भी पढ़े

  • केरल में IMD ने 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को केरल के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की भी संभावना है।
  • तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी अगले 4 दिनों तक जमकर बादल बरसेंगे। IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने cyclonic circulation के कारण दक्षिण के इन राज्यों में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला बना रहेगा।

PunjabKesari

उत्तर भारत में 'बर्फबारी' और राजस्थान में 'कोल्ड वेव' का कहर

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ ही उत्तर और पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में ठंड अपने चरम पर होगी।

  • हिमाचल और उत्तराखंड: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाकों में 29 से 31 दिसंबर के बीच बर्फबारी और बारिश का अनुमान है। इससे मैदानी राज्यों में ठिठुरन और बढ़ेगी।

  • राजस्थान में येलो अलर्ट: राजस्थान के लिए मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से शेखावाटी क्षेत्र (सीकर, चुरू, झुंझुनूं) और उत्तरी राजस्थान में तापमान जमाव बिंदु के करीब पहुंच सकता है। सुबह के समय दृश्यता (Visibility) कम करने वाला घना कोहरा भी छाया रहेगा।

  • अंडमान और निकोबार: यहां 30 दिसंबर तक गरज-चमक के साथ बारिश और 40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है।

 

