Heavy Rain Alert: अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD का इन राज्यों में अलर्ट

Heavy Rain Alert : नए साल के स्वागत की तैयारियों के बीच IMD ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक एक बड़ा अपडेट जारी किया है। 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में कहीं भारी बारिश, तो कहीं कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाने का अनुमान है। IMD के अनुसार नए Western Disturbance के सक्रिय होने के कारण पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर का असर तेज होगा। IMD ने अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है।

इन दिनों में भारी बारिश का अलर्ट

दक्षिण भारत के राज्यों में साल का अंत बारिश के साथ होने जा रहा है। मानसून के बाद भी केरल और तमिलनाडु में बादलों का बरसना जारी है।

केरल में IMD ने 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को केरल के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की भी संभावना है।

तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी अगले 4 दिनों तक जमकर बादल बरसेंगे। IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने cyclonic circulation के कारण दक्षिण के इन राज्यों में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला बना रहेगा।

उत्तर भारत में 'बर्फबारी' और राजस्थान में 'कोल्ड वेव' का कहर

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ ही उत्तर और पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में ठंड अपने चरम पर होगी।