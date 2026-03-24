Rain Alert: मौसम का महा-अलर्ट! इन राज्यों में आंधी और बारिश दिखाएंगे अपना तांडव, 70kmph की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 24 Mar, 2026 10:28 AM

होली के बाद एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि 24 मार्च को उत्तर और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में मौसम बिगड़ सकता है। दिल्ली-एनसीआर से लेकर बिहार तक धूल भरी आंधी, गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई...

IMD Weather Alert : होली के बाद एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि 24 मार्च को उत्तर और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में मौसम बिगड़ सकता है। दिल्ली-एनसीआर से लेकर बिहार तक धूल भरी आंधी, गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक शक्तिशाली 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbance) के सक्रिय होने के चलते देश के 11 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली-एनसीआर: आंधी और सुहावना मौसम

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मंगलवार (24 मार्च) को तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक हवाएं 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं। इस बारिश से बढ़ते तापमान में गिरावट आएगी और दिल्लीवालों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि सोमवार को भी दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुई बूंदाबांदी ने मौसम को खुशनुमा बना दिया था।

यूपी-बिहार और पूर्वी भारत पर ऑरेंज अलर्ट

उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी यूपी और बिहार के कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश और बिजली गिरने (Thunderstorm) की आशंका है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर (North-East) राज्यों में भी आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश के आसार हैं।

क्यों बदला मौसम का मिजाज?

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्रों में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण हवाओं के दबाव में बदलाव आया है। मार्च के महीने में इस तरह का बदलाव असामान्य नहीं है लेकिन इस बार विक्षोभ की तीव्रता काफी अधिक है।

सावधानी और सुझाव: किसानों के लिए बढ़ी चिंता

खराब मौसम को देखते हुए IMD ने आम जनता और किसानों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी की है:

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सुरक्षा: आंधी-तूफान के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और कच्चे ढांचों के नीचे खड़े न हों। सुरक्षित इमारतों में शरण लें। किसानों के लिए: तेज हवाएं और बेमौसम बारिश खलिहान में पड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए किसान अपनी उपज को सुरक्षित स्थानों पर ढककर रखें। ट्रैवल: खराब दृश्यता (Visibility) और आंधी के कारण यात्रा के दौरान सावधानी बरतें।

अगले 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा जिसके बाद धीरे-धीरे आसमान साफ होगा और तापमान में बढ़ोत्तरी शुरू होगी।