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Rain Alert: इस राज्य में अगले 2 दिन बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट! 52kmph की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं

Edited By Updated: 19 Mar, 2026 11:26 AM

a double whammy of weather hits delhi ncr followed by a thunderstorm and rain

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (Noida, Gurugram, Ghaziabad) में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। बुधवार (18 मार्च) की शाम करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली धूल भरी आंधी और बारिश ने चलने का अलर्ट जारी किया गया है। तेज आंधी और झमाझम...

IMD Yellow Alert Delhi Rain and Storm : राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (Noida, Gurugram, Ghaziabad) में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। बुधवार (18 मार्च) की शाम करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली धूल भरी आंधी और बारिश ने चलने का अलर्ट जारी किया गया है। तेज आंधी और झमाझम बारिश ने न केवल पारे को नीचे गिराया है बल्कि लोगों को चिलचिलाती गर्मी से भी बड़ी राहत दी है। वहीं आज दोपहर के बाद फिर से बादल छाने और शाम तक हल्की बारिश होने की संभावना है।

अगले 48 घंटे कैसा रहेगा हाल? 

मौसम विभाग (IMD) ने 19 और 20 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि राहत का यह सिलसिला अभी थमा नहीं है:

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4 दिनों तक गर्मी से नो एंट्री

लगातार हो रही इस प्री-मानसून गतिविधि का असर अगले हफ्ते तक दिखेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 21 से 24 मार्च के बीच आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 34°C के आसपास बना रहेगा जिससे मार्च की तपिश से फिलहाल राहत मिलेगी।

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साफ हवा में सांस लेगी दिल्ली

इस बारिश का सबसे बड़ा फायदा प्रदूषण के मोर्चे पर मिला है। तेज हवाओं और पानी की बूंदों ने धूल के कणों को बैठा दिया है, जिससे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'मध्यम' श्रेणी में आ गया है। लंबे समय बाद दिल्लीवाले साफ और ताजी हवा का आनंद ले पा रहे हैं।

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सावधानी बरतने की सलाह

प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि आंधी और तूफान के दौरान पेड़ों या कमजोर इमारतों के नीचे खड़े होने से बचें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें क्योंकि तेज हवाएं और धूल दृश्यता (Visibility) को प्रभावित कर सकती हैं।

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