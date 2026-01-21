Main Menu

Rain Alert: 22-23-24-25 जनवरी के बीच देश के 9 राज्यों में भारी बारिश, 50 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

21 Jan, 2026 09:20 AM

अगर आप सोच रहे थे कि अब धूप खिलने वाली है और सर्दी विदा ले रही है, तो ठहरिए! कुदरत ने जनवरी के विदाई हफ्ते के लिए कुछ और ही योजना बना रखी है। मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में देश के 9 राज्य 'वाइल्ड वेदर' यानी मौसम के सबसे...

नेशनल डेस्क: अगर आप सोच रहे थे कि अब धूप खिलने वाली है और सर्दी विदा ले रही है, तो ठहरिए! कुदरत ने जनवरी के विदाई हफ्ते के लिए कुछ और ही योजना बना रखी है। मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में देश के 9 राज्य 'वाइल्ड वेदर' यानी मौसम के सबसे अनिश्चित दौर से गुजरने वाले हैं। पहाड़ों पर बर्फ का पहाड़ टूटेगा और मैदानी इलाकों में बारिश की बौछारें ठिठुरन को कई गुना बढ़ा देंगी।

 उत्तर भारत में 'महा-अलर्ट': 22 से 25 जनवरी तक आफत
आने वाले 48 घंटों में एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे रहा है। इसका असर इतना व्यापक होगा कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये केवल हवाएं नहीं होंगी, बल्कि अपने साथ भारी बारिश और आकाशीय बिजली भी लेकर आएंगी।

कोहरा और विजिबिलिटी: सुबह के वक्त घना कोहरा सड़कों पर 'सफेद दीवार' बनकर खड़ा हो जाएगा, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है।
किसानों को सलाह: विभाग ने अन्नदाताओं को सतर्क किया है कि वे तेज़ हवाओं और बारिश को देखते हुए अपनी तैयार फसलों का विशेष ध्यान रखें।

दिल्ली से बिहार तक: कहां कैसा रहेगा मिज़ाज?
दिल्ली-NCR: मंगलवार को भले ही 8 डिग्री सेल्सियस के साथ धूप खिली रहे, लेकिन 23 जनवरी से राजधानी की हवाओं में नमी घुलेगी और हल्की से मध्यम बारिश दिल्ली को भिगोएगी।

उत्तर प्रदेश: लखनऊ और मेरठ समेत 10 प्रमुख शहरों में शीत लहर (Cold Wave) का शिकंजा कसेगा। 22 जनवरी के बाद यहाँ भारी बारिश की चेतावनी है।
बिहार: पटना और गया में 20 जनवरी से ही मौसम के सुर बदलने लगेंगे। यहाँ तापमान में अचानक 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है।

पहाड़ों का 'माइनस' खेल: -15 डिग्री तक गिरेगा पारा
पहाड़ी राज्य इस समय सबसे कठिन दौर में होंगे। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में 22 से 24 जनवरी के बीच भारी हिमपात (Snowfall) का अनुमान है। मनाली में कुदरत का रौद्र रूप दिखेगा जहां पारा -15 डिग्री तक गोता लगा सकता है। शिमला और उत्तराखंड (देहरादून, नैनीताल) में बारिश और बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों (पंजाब-हरियाणा) में 26 जनवरी तक ठिठुरन बनी रहेगी।

मध्य प्रदेश और राजस्थान: 'मावठ' का असर
पश्चिमी विक्षोभ के चलते मध्य भारत भी अछूता नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में 21 जनवरी के बाद रिमझिम बारिश सर्दी को दोबारा ज़िंदा कर देगी। वहीं राजस्थान के जयपुर और सीकर जैसे इलाकों में बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट आएगी, जिससे गणतंत्र दिवस का जश्न कड़ाके की ठंड के बीच मनेगा।
 

