हिमाचल में मौसम लेगा करवट! 26 जनवरी तक भारी बारिश-बर्फबारी की संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी

Himachal Weather: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हिमाचल प्रदेश में 23 और 26 जनवरी को बड़े पैमाने पर बारिश और बफर्बारी की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, 22 जनवरी देर रात से 24 जनवरी सुबह तक ऊपरी इलाकों और आसपास के मध्य...

Himachal Weather: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हिमाचल प्रदेश में 23 और 26 जनवरी को बड़े पैमाने पर बारिश और बफर्बारी की चेतावनी जारी की है।

बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, 22 जनवरी देर रात से 24 जनवरी सुबह तक ऊपरी इलाकों और आसपास के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बफर्बारी की उम्मीद है। आईएमडी शिमला ने 23 जनवरी को चंबा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिलों के ऊपरी इलाकों में भारी बफर्बारी की भविष्यवाणी करते हुए कुछ जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शिमला, मनाली, कुफरी, नारकंडा, सोलंग वैली और सिस्सू सहित पर्यटक स्थलों पर भी उसी दिन कुछ तेज बफर्बारी होने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने लोगों से की ये अपील

अधिकारियों ने निवासियों और पर्यटकों को फिसलन भरी सड़कों, कम द्दश्यता वाली जगहों, ट्रैफिक में रुकावट और बागवानी और खड़ी फसलों को संभावित नुकसान के बारे में चेतावनी दी है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे ऊंचे इलाकों में गैर-जरूरी यात्रा से बचें, आधिकारिक सलाह का पालन करें और मौसम की नवीनतम जानकारी प्राप्त करते रहें। राज्य प्रशासन को खराब मौसम की स्थिति से पैदा होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।