Pakistan: सिंध में 3 हिंदू बेटियों काअपहरण कर जबरन निकाह कराया, कोर्ट में चला ‘स्वेच्छा’ का नाटक (Video)

Peshawar: पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय एक बार फिर जबरन धर्मांतरण और अपहरण की घटनाओं से सदमे में है। दक्षिणी सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में हिंदू परिवारों ने खुलकर विरोध-प्रदर्शन किया है। आरोप है कि तीन नाबालिग हिंदू लड़कियों को अगवा कर उनका जबरन इस्लाम में धर्मांतरण कराया गया और मुस्लिम युवकों से निकाह करवा दिया गया।

#Pakistan #Sindh: Lata, Meena & Aneeta, 3 minor Hindu girls abducted near Sultanabad, Tando Allahyar.

Accused: Brohi & Punjabi men.

Victims: 2 Meghwar, 1 Kolhi girl.

FIRs filed, but justice in Sindh is rare when victims are Hindu girls.#SaveMinorityGirls #EndForcedConversions pic.twitter.com/YP0mQRCTob — Save Minorities from Persecution (@_SAVEMinorities) July 14, 2025

पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, 13 जुलाई को सिंध के संघार जिले से इन तीन नाबालिग लड़कियों का अपहरण किया गया। इसके बाद परिजनों ने हैदराबाद में प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। दबाव बढ़ने पर पुलिस ने सोमवार रात प्राथमिकी दर्ज की।लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि बुधवार को तीनों लड़कियां सिंध हाईकोर्ट की हैदराबाद पीठ में अपने कथित पतियों के साथ पेश हुईं और जबरन धर्मांतरण से साफ इनकार कर दिया।

माफ़ी नहीं मिलेगी मुल्ला



The state of Hindu Girls in Pakistan



They are forced to convert and do Nikah with a Muslim.



It's a warning bell for Sanatanis in India. What happens across Sindh, won't always stay across Sindh. pic.twitter.com/nbADlQCqy3 — Preet Sirohi (@BhaiPreetSingh) September 26, 2024

उन्होंने कोर्ट में दावा किया कि उन्होंने ‘स्वेच्छा से’ धर्म बदला और निकाह किया है जबकि परिजनों का आरोप है कि उन्हें डराया-धमकाया गया है।सिंध मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष इकबाल अहमद ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर ये लड़कियां नाबालिग साबित होती हैं तो सिंध बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 2013 के तहत ये निकाह अवैध होंगे।’’



This is no isolated case systematic forced conversions target Sindhi #Hindus.



Three Hindu sisters—Disha, Diya, Jiya plus brother Vikash & cousin Ganesh abducted at gunpoint in Shahdadpur, Sindh🇵🇰. Found in Karachi police station, claimed to have “willingly converted into… pic.twitter.com/DXtpl0NCtc — Faraz Pervaiz (@FarazPervaiz3) June 20, 2025

हिंदू समुदाय के कल्याण के लिए बने संगठन के प्रमुख शिवा काछी ने कहा कि सिंध में हिंदू नाबालिग बेटियों का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन करवाना अब एक सुनियोजित समस्या बन चुकी है। हर साल सैकड़ों परिवार ऐसे मामलों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार और प्रशासन आंख मूंदे बैठे हैं ।दुनियाभर में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करने वाला पाकिस्तान अपने ही देश में हिंदू, सिख और ईसाई बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहा। धर्मांतरण और बाल विवाह के खिलाफ बने कानून कागजों तक सीमित हैं। परिजन और पीड़ित परिवार अक्सर डर के माहौल में खामोश रहने को मजबूर होते हैं और कोर्ट में जबरन ‘स्वेच्छा’ का खेल खेला जाता है।