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PNB ने दी चेतावनी: 15 अप्रैल से पहले कर लें ये जरुरी काम, नहीं तो बंद हो जाएगा आपका खाता

Edited By Updated: 17 Mar, 2026 03:03 PM

pnb warns complete these important tasks before april 15 or your account closed

Punjab National Bank (PNB) ने निष्क्रिय बैंक खातों को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। जिन खातों में पिछले तीन साल से कोई लेन-देन नहीं हुआ और बैलेंस शून्य है, उन्हें बंद किया जा सकता है। ग्राहकों को 15 अप्रैल 2026 तक KYC अपडेट कर खाता सक्रिय करने का...

नेशनल डेस्कः देश के बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। Punjab National Bank (PNB) ने लंबे समय से निष्क्रिय पड़े बैंक खातों को लेकर नई चेतावनी जारी की है। बैंक ने स्पष्ट किया है कि जिन खातों में वर्षों से कोई लेन-देन नहीं हुआ है और बैलेंस शून्य है, उन्हें बंद किया जा सकता है, इसलिए ग्राहकों को तय समय सीमा के भीतर जरूरी प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

किन खातों पर असर पड़ेगा?

बैंक के अनुसार, वे खाते जिनमें पिछले तीन वर्षों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और जिनमें कोई राशि भी नहीं है, उन्हें निष्क्रिय (Inactive) श्रेणी में रखा गया है। ऐसे खातों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

15 अप्रैल तक का मौका

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PNB ने ग्राहकों को राहत देते हुए 15 अप्रैल 2026 तक का समय दिया है। इस अवधि के भीतर ग्राहक अपनी नजदीकी शाखा में जाकर KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया पूरी कर अपने खाते को फिर से सक्रिय करा सकते हैं।

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तय समय के बाद क्या होगा?

अगर ग्राहक निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो बैंक 16 अप्रैल 2026 के बाद ऐसे खातों को बिना अतिरिक्त सूचना के बंद कर सकता है। इससे ग्राहकों को भविष्य में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

ग्राहकों के लिए जरूरी सलाह

बैंक ने सभी ग्राहकों से अपील की है कि वे अपने खाते की स्थिति तुरंत जांच लें। यदि खाता निष्क्रिय हो गया है, तो शाखा में जाकर जरूरी दस्तावेज जमा करें और KYC अपडेट कराएं, ताकि खाता दोबारा चालू हो सके।

अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क?

ग्राहक इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपनी नजदीकी PNB शाखा या बैंक की हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। बैंक ने स्पष्ट किया है कि इस सूचना को नजरअंदाज करना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए समय रहते आवश्यक कदम उठाना बेहद जरूरी है।

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