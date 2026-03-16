ओडिशा के अस्पताल में आग लगने की घटना में हुई जनहानि से अत्यंत व्यथित हूं: राष्ट्रपति मुर्मू

Edited By Mansa Devi, Updated: 16 Mar, 2026 11:00 AM

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को ओडिशा के एक अस्पताल में आग लगने की घटना में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

नेशनल डेस्क: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को ओडिशा के एक अस्पताल में आग लगने की घटना में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।



ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आईसीयू में रविवार देर रात भीषण आग लगने से कम से कम 10 मरीजों की मौत हो गयी।

Deeply distressed by the loss of lives in the tragic fire incident at a hospital in Cuttack, Odisha. My heartfelt condolences to the bereaved families. I wish a speedy recovery to those injured. — President of India (@rashtrapatibhvn) March 16, 2026





राष्ट्रपति मुर्मू ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''ओडिशा के कटक में स्थित एक अस्पताल में भीषण आग लगने से हुई जनहानि से अत्यंत व्यथित हूं। मेरी हार्दिक संवेदनाएं मृतक के परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।''