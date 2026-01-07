Main Menu

गैर मर्द को पसंद करती थी पत्नी, लंबे समय से था अवैध संबंध, पति को लगी इस बात की भनक, जिसके बाद...

Edited By Updated: 07 Jan, 2026 03:34 PM

in jharkhand a wife along with her lover killed her husband

झारखंड के गुमला जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जहां रिश्तों के कत्ल की एक खौफनाक दास्तां लिखी गई। एक महिला ने अपने प्रेम संबंधों को जारी रखने के लिए अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को घने जंगल में फेंक...

Extra Marital Affair: झारखंड के गुमला जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जहां रिश्तों के कत्ल की एक खौफनाक दास्तां लिखी गई। एक महिला ने अपने प्रेम संबंधों को जारी रखने के लिए अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को घने जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को सलाखों के पीछे भेज दिया है।

कैसे रची गई हत्या की साजिश?

मृतक की पहचान 36 वर्षीय बुधराम तिर्की के रूप में हुई है जो गुमला की एक कपड़े की दुकान में सेल्स मैनेजर था। पुलिस जांच में जो कहानी सामने आई वह बेहद चौंकाने वाली है। बुधराम की पत्नी रंथी देवी का गांव के ही सीताराम ओरांव के साथ काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बुधराम को इस बात की भनक लग गई थी जिसके बाद घर में अक्सर झगड़े होने लगे थे।

लापता होने का नाटक 

2 जनवरी को बुधराम अपनी पत्नी और बच्चे के साथ डॉक्टर के पास जाने की बात कहकर घर से निकला था। शाम को रंथी बच्चे के साथ अकेली लौटी। जब ससुराल वालों ने बुधराम के बारे में पूछा तो उसने गुमराह करने वाले जवाब दिए।

जंगल में मिली लाश और पुलिस की कार्रवाई

बुधराम के अचानक गायब होने से परेशान भाई सुरेश तिर्की ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस को सिसई थाना क्षेत्र के सोंगरा पहाड़ कोना जंगल में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त बुधराम के रूप में की। शरीर पर धारदार हथियार के गहरे निशान थे।

पुलिस ने जब रंथी देवी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने प्रेमी सीताराम के साथ मिलकर पति की हत्या की और लाश को जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

दो और संदिग्धों की तलाश जारी

गुमला पुलिस का मानना है कि इस जघन्य हत्याकांड में केवल पत्नी और प्रेमी ही नहीं बल्कि दो अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने शव को ठिकाने लगाने में मदद की। पुलिस की टीमें फरार संदिग्धों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं। इलाके में इस घटना के बाद से ही सन्नाटा और दहशत का माहौल है।

