    Hindi News
    National
    3. | Zero Income Tax Country: बिना इनकम टैक्स के यह शहर कैसे बना इतना अमीर? सरकार करती है अरबों की कमाई

Zero Income Tax Country: बिना इनकम टैक्स के यह शहर कैसे बना इतना अमीर? सरकार करती है अरबों की कमाई

27 Feb, 2026 04:17 PM

where does the dubai government get so much money from

दुनिया भर में दुबई अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और टैक्स-फ्री सैलरी के लिए जाना जाता है। आम तौर पर किसी भी देश की सरकार अपनी जनता से वसूले गए इनकम टैक्स (Income Tax) से चलती है लेकिन दुबई में यह नियम लागू नहीं होता। इसके बावजूद दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर और...

No Income Tax In Dubai : दुनिया भर में दुबई अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और टैक्स-फ्री सैलरी के लिए जाना जाता है। आम तौर पर किसी भी देश की सरकार अपनी जनता से वसूले गए इनकम टैक्स (Income Tax) से चलती है लेकिन दुबई में यह नियम लागू नहीं होता। इसके बावजूद दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी खजाना दुनिया के सबसे मजबूत देशों में से एक है। आखिर बिना इनकम टैक्स के दुबई इतना अमीर कैसे है? आइए समझते हैं इसकी कमाई के 4 मुख्य स्तंभ।

1. सरकारी फीस और जुर्माने का स्मार्ट जाल

दुबई सरकार जनता से सीधा टैक्स लेने के बजाय सर्विस फीस पर फोकस करती है।

PunjabKesari

2. कॉरपोरेट और इनडायरेक्ट टैक्स: अमीरों से वसूली

भले ही आम आदमी की सैलरी पर टैक्स न हो लेकिन बड़े बिजनेस और मुनाफे पर सरकार की नजर रहती है:

PunjabKesari

  • कॉरपोरेट टैक्स: साल 2023 से सरकार ने 3,75,000 दिरहम से ज्यादा मुनाफे वाले बिजनेस पर 9% कॉरपोरेट टैक्स लगा दिया है।

  • विदेशी बैंक और तेल: दुबई में सक्रिय विदेशी बैंकों पर 20% और तेल कंपनियों पर तो 55% तक का टैक्स लगता है।

  • VAT: हर खरीदारी और सर्विस पर 5% का वैल्यू ऐडेड टैक्स (VAT) वसूला जाता है।

3. टूरिज्म और एविएशन: कमाई का पावरहाउस

दुबई आज दुनिया का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट है।

PunjabKesari

  • टूरिज्म लेवी: होटलों में रुकने, रेस्तरां में खाना खाने और मनोरंजन गतिविधियों पर सरकार टूरिज्म लेवी वसूलती है।

  • हवाई यात्रा: दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। यहां से गुजरने वाला हर यात्री डिपार्चर और सर्विस चार्ज देता है जिससे सरकार को अरबों की कमाई होती है।

4. सरकारी कंपनियों का मुनाफा

दुबई सरकार खुद कई विश्व स्तरीय कंपनियों की मालिक है जो सीधे लाभ कमाकर खजाना भरती हैं:

PunjabKesari

  • Emirates एयरलाइंस: दुनिया की सबसे बड़ी और सफल एयरलाइंस में से एक जिसका पूरा मुनाफा सरकार के पास जाता है।

  • रियल एस्टेट निवेश: बुर्ज खलीफा जैसी प्रतिष्ठित इमारतों और बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के जरिए सरकार लीजिंग और निवेश से मोटी कमाई करती है।

