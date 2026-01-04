Main Menu

    वेनेजुएला में अमेरिकी हमलों पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा- "बातचीत से हो विवाद का हल, हालात पर पैनी नजर"

वेनेजुएला में अमेरिकी हमलों पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा- "बातचीत से हो विवाद का हल, हालात पर पैनी नजर"

Edited By Updated: 04 Jan, 2026 01:45 PM

india expresses deep concern over us strikes on venezuela urges dialogue

वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर भारत ने गहरी चिंता जताई है। भारत ने स्थिति पर करीबी नजर रखने की बात कहते हुए सभी पक्षों से संवाद और शांतिपूर्ण समाधान अपनाने की अपील की है।

International Desk: वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य हमलों और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तथा उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे “गंभीर चिंता का विषय” बताया है। भारत सरकार ने कहा है कि वह वेनेजुएला में तेजी से बदलते हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है। भारत का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी विशेष बलों ने रविवार तड़के वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में एक योजनाबद्ध रात्रिकालीन हवाई अभियान के तहत राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और कूटनीतिक हलचल तेज कर दी है।

 

विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, भारत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी देश में राजनीतिक संकट का समाधान सैन्य हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि संवाद और शांतिपूर्ण तरीकों से होना चाहिए। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और ऐसे कदम उठाने से बचने की अपील की है, जिससे हालात और बिगड़ें। भारत ने यह भी दोहराया कि वह अंतरराष्ट्रीय कानून, देशों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांतों का समर्थन करता है।

 

नई दिल्ली का मानना है कि वेनेजुएला की मौजूदा स्थिति का हल केवल बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों से ही निकल सकता है। गौरतलब है कि अमेरिकी कार्रवाई के बाद दुनिया के कई देशों में प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ देशों ने इस कदम का समर्थन किया है, जबकि भारत, चिली और रूस जैसे देशों ने इसे चिंताजनक बताते हुए शांति और संवाद पर जोर दिया है।

 

