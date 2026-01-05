Main Menu

    असम में लगे भूकंप के तेज झटके, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 5.1 रही तीव्रता...दहशत में लोग

असम में लगे भूकंप के तेज झटके, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 5.1 रही तीव्रता...दहशत में लोग

india was shaken by earthquake tremors early this morning

नेशनल डेस्कः असम के मोरीगांव जिले में सोमवार तड़के 5.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, भूकंप के झटके सुबह करीब 4.17 बजे महसूस किए गए। झटके इतने तेज थे कि लोग नींद से जागकर घरों से बाहर निकल आए। कई इलाकों में कुछ सेकंड तक जमीन हिलती हुई महसूस हुई, जिससे लोग घबरा गए।

फिलहाल नुकसान की कोई सूचना नहीं 
अच्छी बात यह रही कि अभी तक किसी के हताहत होने या बड़े जान-माल के नुकसान की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और स्थानीय स्तर पर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। 
पूर्वोत्तर के कई राज्यों में झटके 
असम के साथ-साथ मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में भी बड़े पैमाने पर झटके महसूस किए गए।

भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाका 
गौरतलब है कि असम और पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। यहां पहले भी कई बार हल्के से मध्यम तीव्रता के भूकंप आ चुके हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसे इलाकों में सतर्क रहना और सुरक्षा उपायों की जानकारी होना बेहद जरूरी है।प्रशासन ने लोगों से शांत रहने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। यदि आफ्टरशॉक महसूस हों, तो सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है।

