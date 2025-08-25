Post Office की धांसू स्कीम: ₹1 लाख लगाकर पाएं ₹23,508 का फायदा, जानें क्या है खास?

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 25 Aug, 2025 03:22 PM

नेशनल डेस्क। अगर आप किसी ऐसी योजना में निवेश करना चाहते हैं जहां आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहे और साथ ही अच्छा रिटर्न भी मिल तो पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं आपके लिए एक शानदार विकल्प हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक बेहतरीन स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप ₹1 लाख जमा करके ₹1,23,508 का फंड बना सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (TD) स्कीम

पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम बिल्कुल बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की तरह काम करती है। इसमें आप एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा करते हैं और मैच्योरिटी पर आपको मूल राशि के साथ-साथ तय ब्याज भी मिलता है। इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इसकी ब्याज दरें अक्सर बैंकों से बेहतर होती हैं।

वर्तमान ब्याज दरें:

➤ 1 साल के लिए: 6.9%

➤ 2 साल के लिए: 7.0%

➤ 3 साल के लिए: 7.1%

➤ 5 साल के लिए: 7.5%

₹1 लाख का निवेश और ₹23,508 का फायदा

अगर आप इस स्कीम में 3 साल के लिए ₹1 लाख का निवेश करते हैं तो 3 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको कुल ₹1,23,508 मिलेंगे। इसका मतलब है कि आपको बिना किसी जोखिम के ₹23,508 का निश्चित और गारंटीड ब्याज मिलेगा।

इस स्कीम में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है और आप सिर्फ ₹1,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप इसमें सिंगल अकाउंट के साथ-साथ ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। यह योजना हर किसी के लिए एक समान ब्याज दर प्रदान करती है जिससे सभी ग्राहकों को बराबर का फायदा मिलता है।