Tripura Election: BJP का चुनावी अभियान शुरू, जेपी नड्डा बोले- भाजपा के शासन में आगे बढ़ रहा त्रिपुरा

नेशनल डेस्क: त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनावी अभियान शुरू हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अमरपुर में विजय संकल्प रैली के दौरान कहा कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि यह नई आकांक्षाओं वाला नया त्रिपुरा है। नॉर्थ ईस्ट के लिए पीएम मोदी की विशेष चिंता है। त्रिपुरा भाजपा के शासन में आगे बढ़ रहा है।

Today we can say with pride that it's new Tripura with new aspirations. PM Modi has a special concern for North East. Tripura is moving forward under BJP's rule: BJP national president JP Nadda during Vijay Sankalp Rally in Amarpur, Tripura#tripuraelections2023 pic.twitter.com/TuQG915b7H — ANI (@ANI) February 3, 2023