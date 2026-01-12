BJP चुनाव के समय ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को याद करती है और फिर उन्हें भूल जाती है : पवन खेड़ा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने सोमवार को कहा कि भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठियों को केवल चुनाव के दौरान याद करती है और फिर उन्हें भूल जाती है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष खेड़ा ने यहां प्रेसवार्ता में यह भी दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व...

नेशनल डेस्क: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने सोमवार को कहा कि भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठियों को केवल चुनाव के दौरान याद करती है और फिर उन्हें भूल जाती है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष खेड़ा ने यहां प्रेसवार्ता में यह भी दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार मुंबई की जमीन, उद्योग और संपत्ति को एक ‘गुजराती मित्र' को सौंप रही है तथा भ्रष्टाचार के जरिये जनता के धन की लूट कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, भाजपा बांग्लादेशियों को याद करती है और फिर उन्हें भूल जाती है।

पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए यह मुद्दा फिर से सामने आया है।'' वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि उनकी सरकार मुंबई को बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराएगी। खेड़ा ने कहा कि अगर देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने दावा किया,‘‘मुंबई की जमीन, उद्योग और पैसा को हस्तांतरित किया जा रहा है। मुंबई की जमीन बेचकर भाजपा-शिंदे शिवसेना ने अथाह संपत्ति जमा कर ली है।

मुंबई को अब बदलाव की जरूरत है और मुंबईवासी 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुम्बई महानगरपालिका चुनाव में इस भ्रष्ट महायुति को सबक सिखाएंगे।'' बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए, खेड़ा ने कहा कि करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है।

खेड़ा ने सरकार पर स्कूल, बेस्ट बसों और बीएमसी अस्पतालों का निजीकरण करने तथा विपक्षी प्रतिनिधियों को विकास निधि से वंचित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘‘यह पैसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह का नहीं है; यह जनता का है।'' कांग्रेस नेता उदित राज ने इस मौके पर कहा कि पार्टी मुंबई में वंचित बहुजन आघाडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने डॉ. बी. आर. आंबेडकर की विचारधारा का पालन करने वाले मतदाताओं से गठबंधन का समर्थन करने की अपील की।