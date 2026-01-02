Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Private Jet Experience: प्राइवेट जेट में अमीर पैसेंजर्स कैसी-कैसी करते है डिमांड, एयर होस्टेस ने खोले चौंकाने वाले राज़, इतनी मिलती है सैलरी

Private Jet Experience: प्राइवेट जेट में अमीर पैसेंजर्स कैसी-कैसी करते है डिमांड, एयर होस्टेस ने खोले चौंकाने वाले राज़, इतनी मिलती है सैलरी

Edited By Updated: 02 Jan, 2026 09:45 AM

kimberly benton air hostess salary air hostess experience private jet

प्राइवेट जेट की चमक-दमक देखकर लगता है कि यहां काम करने वाली एयर होस्टेस की जिंदगी सिर्फ हाई सैलरी, आराम और ग्लैमर से भरी होती है। लेकिन इस रॉयल दिखने वाली दुनिया के भीतर कुछ ऐसे सच छिपे हैं, जिनके बारे में शायद ही कोई खुलकर बात करता है। एक अनुभवी...

नेशनल डेस्क: प्राइवेट जेट की चमक-दमक देखकर लगता है कि यहां काम करने वाली एयर होस्टेस की जिंदगी सिर्फ हाई सैलरी, आराम और ग्लैमर से भरी होती है। लेकिन इस रॉयल दिखने वाली दुनिया के भीतर कुछ ऐसे सच छिपे हैं, जिनके बारे में शायद ही कोई खुलकर बात करता है। एक अनुभवी एयर होस्टेस ने प्राइवेट जेट में काम के दौरान मिले अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि यहां सैलरी जितनी आकर्षक होती है, यात्रियों की डिमांड उतनी ही हैरान करने वाली और थका देने वाली। कभी बिना बताए लग्जरी इंतजाम, तो कभी अजीबोगरीब फरमाइशें—इन सबके बीच एयर होस्टेस को हर हाल में मुस्कुराते हुए प्रोफेशनल बने रहना पड़ता है।
 
प्राइवेट जेट में सालों तक काम कर चुकी अनुभवी फ्लाइट अटेंडेंट किम्बर्ली बेंटन ने इस ग्लैमरस जॉब के उन पहलुओं को उजागर किया है, जिनके बारे में आमतौर पर कोई बात नहीं करता। यह कहानी हर उस युवा के लिए जरूरी है जो Air Hostess बनने का सपना देख रहा है।

Air Hostess Jobs in Private Jets: कमर्शियल फ्लाइट से बिल्कुल अलग होती है जिम्मेदारी

किम्बर्ली के मुताबिक, प्राइवेट जेट में काम करना किसी कमर्शियल एयरलाइन से बिल्कुल अलग अनुभव है। यहां पैसेंजर्स केवल खाना-पीना या सेफ्टी इंस्ट्रक्शन नहीं चाहते, बल्कि उन्हें हर पल एक पर्सनल और परफेक्ट अनुभव चाहिए होता है। एयर होस्टेस को यात्रियों की आदतें, उनका मूड, उनकी पसंद-नापसंद और यहां तक कि उनकी छोटी-छोटी अपेक्षाओं को भी बिना कहे समझना पड़ता है। काम में सिर्फ सर्विस नहीं, बल्कि फ्लाइट के दौरान पेट्स की देखभाल, खास मौकों की प्लानिंग और लग्जरी माहौल बनाए रखना भी शामिल होता है।

Air Hostess Experience: बिना बोले पूरी करनी होती हैं खास डिमांड्स

और ये भी पढ़े

अपने करियर में किम्बर्ली ने पॉप सिंगर्स, अरबपति बिजनेसमैन और शाही परिवारों के सदस्यों तक को सर्व किया है। उनका कहना है कि इस जॉब की सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि पैसेंजर की स्पेशल रिक्वेस्ट पहले से समझ ली जाए। कभी किसी को सिर्फ नीले रंग का तकिया चाहिए होता है, तो कभी केबिन का तापमान बिल्कुल 22.5 डिग्री पर रखने की मांग होती है। इन बारीक बातों पर ध्यान देना ही प्राइवेट जेट सर्विस को खास बनाता है।

Cabin Crew Life: जब फ्लाइट बन जाती है उड़ती हुई पार्टी

कई बार प्राइवेट जेट की फ्लाइट्स पूरी तरह पार्टी मोड में बदल जाती हैं। म्यूजिक, ड्रिंक्स और सेलिब्रेशन के बीच एयर होस्टेस को एक तरफ होस्ट की भूमिका निभानी होती है और दूसरी तरफ सेफ्टी व डिसिप्लिन भी बनाए रखना होता है। किम्बर्ली बताती हैं कि उन्हें हमेशा इस बात पर नजर रखनी पड़ती है कि कोई भी पैसेंजर सेफ्टी लिमिट क्रॉस न करे।

Flight Attendant Life: पालतू जानवरों को भी मिलता है शाही ट्रीटमेंट

इन लग्जरी फ्लाइट्स में सिर्फ इंसानों का ही नहीं, बल्कि उनके पालतू जानवरों का भी खास ध्यान रखा जाता है। किम्बर्ली ने कई बार डॉग्स और कैट्स के लिए अलग बेड, स्पेशल फूड और यहां तक कि रिलैक्सिंग मसाज तक का इंतजाम किया है। प्राइवेट जेट में पेट्स को भी VIP जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है।

Flight Attendant Jobs: क्यों अब इस जॉब को छोड़ना चाहती हैं किम्बर्ली

किम्बर्ली मानती हैं कि बाहर से यह काम जितना आकर्षक लगता है, अंदर से उतना ही थकाने वाला है।  कभी आधी रात की फ्लाइट, तो कभी लगातार दो दिन ऑन-कॉल रहना, ऊपर से पैसेंजर्स की अजीब और कभी-कभी बेहद मुश्किल डिमांड्स—इन सब वजहों से निजी जिंदगी काफी हेक्टिक हो जाती है। इसी कारण वह अब इस प्रोफेशन से आगे बढ़ना चाहती हैं।

Air Hostess Salary and Perks: डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और प्राइवेट जेट की कमाई

डोमेस्टिक एयरलाइंस: ₹25,000–₹50,000 प्रति माह (सालाना 4–6 लाख)

इंटरनेशनल एयरलाइंस: ₹50,000–₹1.5 लाख प्रति माह (सालाना 5.5–15 लाख)

प्राइवेट जेट: भारत में 6–10 लाख सालाना।

ग्लोबल लेवल: 50,000 से 1,00,000 USD सालाना तक।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!