Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Gold Rate Today: सोने के दामों में आया बंपर उछाल, जानें 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

Gold Rate Today: सोने के दामों में आया बंपर उछाल, जानें 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

Edited By Updated: 19 Jan, 2026 12:48 PM

know the latest price of 10 grams of 24 karat gold on january 19th

पिछले महीने हल्की गिरावट के बाद नए साल की शुरुआत के साथ सोने की कीमतों में फिर तेजी आई है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव से वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी, जिससे निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर लौटे। इसका असर घरेलू बाजार पर...

नेशनल डेस्क : पिछले महीने सोने के दामों में हल्की नरमी देखने को मिली थी, लेकिन नए साल की शुरुआत के साथ ही कीमतों में एक बार फिर मजबूती आ गई है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव से वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी है, जिसका असर सीधे सोने की मांग पर पड़ा है। ऐसे माहौल में निवेशक शेयर बाजार जैसी जोखिम वाली जगहों से दूरी बनाकर सोने जैसे सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है।

देश में बढ़े सोने के दाम

भारत में पिछले हफ्ते के अंत में आई गिरावट के बाद सोने की कीमतों ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार को हल्की मजबूती के बाद सोमवार, 19 जनवरी को सोने में तेज उछाल देखने को मिला। 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,910 रुपये बढ़कर 1,45,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट सोना लगभग 1,33,550 रुपये और 18 कैरेट सोना 1,09,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। इसी दौरान चांदी ने भी नया रिकॉर्ड बनाया और MCX पर पहली बार 3 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई है।

यह भी पढ़ें - पहली बार ₹3 लाख के पार पहुंची चांदी, जानें अचानक क्यों उछले भाव?

शहरों में क्या हैं भाव

दिल्ली में 24 कैरेट सोना लगभग 1,45,840 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,700 रुपये और 18 कैरेट सोने का भाव 1,09,420 रुपये है।  मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल और पुणे जैसे बड़े शहरों में 24 कैरेट सोना करीब 1,45,690 रुपये, 22 कैरेट 1,33,550 रुपये और 18 कैरेट सोना 1,09,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है।  चेन्नई में सोना सबसे महंगा बना हुआ है, जहां 24 कैरेट सोना लगभग 1,46,730 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है।

क्यों बदलते हैं सोने के दाम

सोने की कीमतों पर कई कारकों का असर पड़ता है। वैश्विक स्तर पर युद्ध, राजनीतिक तनाव या आर्थिक अनिश्चितता बढ़ने पर सोने की मांग बढ़ जाती है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, अमेरिकी ब्याज दरों में बदलाव की संभावना, महंगाई और भारत में शादी-विवाह व त्योहारों के सीजन में बढ़ी खरीदारी भी सोने के भाव को प्रभावित करती है। मौजूदा हालात को देखते हुए बाजार विशेषज्ञ आगे भी सोने की कीमतों में मजबूती बने रहने की संभावना जता रहे हैं।

और ये भी पढ़े


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!