Gold Rate Today: लगातार दूसरे दिन सोने के दाम हुए सस्ते, जानें 24 कैरेट-22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

Edited By Mehak, Updated: 17 Jan, 2026 01:18 PM

देश में सोने की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। 17 जनवरी की सुबह दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड 1,43,540 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि मुंबई में 1,43,390 रुपये पर रहा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,603.51 डॉलर प्रति औंस पर गिर गया।...

नेशनल डेस्क : देश में सोने के दामों में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिल रही है। 17 जनवरी की सुबह दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,540 रुपये प्रति 10 ग्राम आ गई, जबकि मुंबई में 24 कैरेट का भाव 1,43,390 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव भी गिरकर 4,603.51 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।

गिरावट के कारण

विशेषज्ञों के अनुसार मजबूत अमेरिकी डॉलर, पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव में कमी और वैश्विक निवेश तथा औद्योगिक मांग में स्थिरता के कारण सोने की कीमतें कम हुई हैं। अमेरिका में महंगाई के कमजोर आंकड़ों से अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। ब्याज दरों में कमी से निवेशक सुरक्षित संपत्तियों जैसे सोने और चांदी में निवेश बढ़ा सकते हैं।

देश के प्रमुख शहरों में सोने का भाव

दिल्ली: 24 कैरेट – 1,43,540 रुपये/10 ग्राम, 22 कैरेट – 1,31,590 रुपये/10 ग्राम

मुंबई: 24 कैरेट – 1,43,390 रुपये/10 ग्राम, 22 कैरेट – 1,31,440 रुपये/10 ग्राम

चेन्नई और कोलकाता: 24 कैरेट – 1,43,390 रुपये/10 ग्राम, 22 कैरेट – 1,31,440 रुपये/10 ग्राम

पुणे और बेंगलुरु: 24 कैरेट – 1,43,390 रुपये/10 ग्राम, 22 कैरेट – 1,31,440 रुपये/10 ग्राम

विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि सोने में निवेश करने वाले निवेशक इस समय वैश्विक बाजार और ब्याज दरों की गतिविधियों पर नजर रखें। गिरावट के चलते यह निवेश के लिए अवसर भी पेश कर सकता है।



