Gold Price Today: 26 जनवरी पर सोने के दामों में आई गिरावट, जानें आज के अपने शहर में 24K, 22K और 18K गोल्ड के दाम

Gold Price Today: वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और डॉलर की लुका-छिपी के बीच, भारतीय सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमतों में हल्की स्थिरता और नरमी दर्ज की गई। पिछले कुछ सत्रों से लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई छू रहे सोने ने आज निवेशकों को थोड़ा सांस लेने का मौका दिया है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट शुद्ध सोना 1,60,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं, आभूषणों के लिए लोकप्रिय 22 कैरेट सोने का भाव 1,47,050 रुपये और 18 कैरेट का भाव 1,20,340 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी की चमक भी आज थोड़ी फीकी रही और यह 3,35,000 रुपये प्रति किलो के स्तर पर देखी गई।
महानगरों में सोने का ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम)
|
शहर
|
24 कैरेट (शुद्ध सोना)
|
22 कैरेट (जेवर सोना)
|
18 कैरेट
|
मुंबई/बेंगलुरु
|
₹1,60,260
|
₹1,46,900
|
₹1,20,190
|
चेन्नई
|
₹1,59,490
|
₹1,47,500
|
₹1,23,000
|
कोलकाता
|
₹1,60,260
|
₹1,46,900
|
₹1,20,190
|
लखनऊ
|
₹1,60,410
|
₹1,47,050
|
₹1,20,340
क्यों बदल रहे हैं दाम?
बाजार विश्लेषकों का कहना है कि सोने की कीमतों का सीधा संबंध अंतरराष्ट्रीय बाजार से है। वर्तमान में अमेरिकी डॉलर और रुपये के बीच का विनिमय दर, वैश्विक युद्ध की स्थिति और केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीदारी जैसे कारक कीमतों को ऊपर बनाए हुए हैं। हालांकि, घरेलू स्तर पर ऊंचे भावों के कारण मांग में आई कमी और तकनीकी सुधार (Technical Correction) की वजह से आज कीमतों में हल्की गिरावट या स्थिरता देखी जा रही है।