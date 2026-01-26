Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Gold Price Today: 26 जनवरी पर सोने के दामों में आई गिरावट, जानें आज के अपने शहर में 24K, 22K और 18K गोल्ड के दाम

Gold Price Today: 26 जनवरी पर सोने के दामों में आई गिरावट, जानें आज के अपने शहर में 24K, 22K और 18K गोल्ड के दाम

Edited By Updated: 26 Jan, 2026 11:25 AM

know the price of 24k 22k and 18k gold on january 26

वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और डॉलर की लुका-छिपी के बीच, भारतीय सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमतों में हल्की स्थिरता और नरमी दर्ज की गई। पिछले कुछ सत्रों से लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई छू रहे सोने ने आज निवेशकों को थोड़ा सांस लेने का मौका...

Gold Price Today: वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और डॉलर की लुका-छिपी के बीच, भारतीय सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमतों में हल्की स्थिरता और नरमी दर्ज की गई। पिछले कुछ सत्रों से लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई छू रहे सोने ने आज निवेशकों को थोड़ा सांस लेने का मौका दिया है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट शुद्ध सोना 1,60,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं, आभूषणों के लिए लोकप्रिय 22 कैरेट सोने का भाव 1,47,050 रुपये और 18 कैरेट का भाव 1,20,340 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी की चमक भी आज थोड़ी फीकी रही और यह 3,35,000 रुपये प्रति किलो के स्तर पर देखी गई।

PunjabKesari

महानगरों में सोने का ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम)

और ये भी पढ़े

शहर

24 कैरेट (शुद्ध सोना)

22 कैरेट (जेवर सोना)

18 कैरेट

मुंबई/बेंगलुरु

₹1,60,260

₹1,46,900

₹1,20,190

चेन्नई

₹1,59,490

₹1,47,500

₹1,23,000

कोलकाता

₹1,60,260

₹1,46,900

₹1,20,190

लखनऊ

₹1,60,410

₹1,47,050

₹1,20,340

PunjabKesari

क्यों बदल रहे हैं दाम?

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि सोने की कीमतों का सीधा संबंध अंतरराष्ट्रीय बाजार से है। वर्तमान में अमेरिकी डॉलर और रुपये के बीच का विनिमय दर, वैश्विक युद्ध की स्थिति और केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीदारी जैसे कारक कीमतों को ऊपर बनाए हुए हैं। हालांकि, घरेलू स्तर पर ऊंचे भावों के कारण मांग में आई कमी और तकनीकी सुधार (Technical Correction) की वजह से आज कीमतों में हल्की गिरावट या स्थिरता देखी जा रही है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!