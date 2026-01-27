खो गया है Aadhaar Card? टेंशन छोड़ें, 5 मिनट में ऐसे करें रिकवर, अब घर बैठे ही...

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 27 Jan, 2026 11:18 AM

Aadhaar Card : आधार कार्ड आज के समय में पहचान और पते का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऐसे में अगर यह खो जाए या चोरी हो जाए, तो घबराहट होना स्वाभाविक है लेकिन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की डिजिटल सेवाओं ने अब इस काम को बेहद आसान बना दिया है। अब आप बिना एक भी रुपया खर्च किए मात्र 5 मिनट में अपना आधार नंबर वापस पा सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहां स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दी गई है कि आप अपना खोया हुआ आधार कैसे वापस पाएं?

स्टेप 1: अपना आधार नंबर (UID) कैसे पता करें?

अगर आपको अपना आधार नंबर याद नहीं है तो सबसे पहले उसे रिकवर करना होगा:

स्टेप 2: e-Aadhaar कैसे डाउनलोड करें?

एक बार आधार नंबर मिल जाने पर आप डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं:

Download Aadhaar: वेबसाइट पर 'Download Aadhaar' सेक्शन में जाएं।

वेरिफाई करें: अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालें और फिर से OTP के जरिए इसे वेरिफाई करें।

PDF पासवर्ड: डाउनलोड की गई फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। इसका पासवर्ड आपके नाम के पहले 4 अक्षर (CAPITAL में) और आपके जन्म का वर्ष (जैसे: ANIL1990) होता है।

सुरक्षा के लिए मास्क्ड आधार का उपयोग

अगर आप प्राइवेसी को लेकर चिंतित हैं तो 'Masked Aadhaar' डाउनलोड करें। इसमें आधार के शुरुआती 8 अंक छिपे रहते हैं और केवल आखिरी 4 अंक दिखते हैं। यह होटल चेक-इन या छोटी-मोटी KYC के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है।

अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो क्या करें?

डिजिटल रिकवरी के लिए मोबाइल नंबर का लिंक होना अनिवार्य है। यदि आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या बंद हो चुका है, तो आपको नजदीकी 'आधार एनरोलमेंट सेंटर' (Aadhaar Center) जाना होगा। वहां बायोमेट्रिक्स के जरिए आप नया कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

PVC कार्ड (प्लास्टिक कार्ड) कैसे मंगवाएं?

अगर आप ई-आधार के बजाय एटीएम जैसा मजबूत प्लास्टिक कार्ड चाहते हैं तो UIDAI की साइट से 'Order Aadhaar PVC Card' पर क्लिक करें। इसके लिए आपको 50 रुपये की मामूली फीस देनी होगी और यह स्पीड पोस्ट से आपके घर पहुंच जाएगा।

महत्वपूर्ण बातें: