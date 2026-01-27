Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | खो गया है Aadhaar Card? टेंशन छोड़ें, 5 मिनट में ऐसे करें रिकवर, अब घर बैठे ही...

खो गया है Aadhaar Card? टेंशन छोड़ें, 5 मिनट में ऐसे करें रिकवर, अब घर बैठे ही...

Edited By Updated: 27 Jan, 2026 11:18 AM

lost your aadhaar card don t panic get a new one in 5 minutes

आधार कार्ड आज के समय में पहचान और पते का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऐसे में अगर यह खो जाए या चोरी हो जाए, तो घबराहट होना स्वाभाविक है लेकिन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की डिजिटल सेवाओं ने अब इस काम को बेहद आसान बना दिया है। अब आप बिना...

Aadhaar Card : आधार कार्ड आज के समय में पहचान और पते का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऐसे में अगर यह खो जाए या चोरी हो जाए, तो घबराहट होना स्वाभाविक है लेकिन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की डिजिटल सेवाओं ने अब इस काम को बेहद आसान बना दिया है। अब आप बिना एक भी रुपया खर्च किए मात्र 5 मिनट में अपना आधार नंबर वापस पा सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहां स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दी गई है कि आप अपना खोया हुआ आधार कैसे वापस पाएं?

स्टेप 1: अपना आधार नंबर (UID) कैसे पता करें?

अगर आपको अपना आधार नंबर याद नहीं है तो सबसे पहले उसे रिकवर करना होगा:

  1. वेबसाइट पर जाएं: UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. ऑप्शन चुनें: 'My Aadhaar' टैब के अंदर 'Retrieve Lost or Forgotten UID/EID' पर क्लिक करें।

    और ये भी पढ़े

  3. विवरण भरें: अपना पूरा नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करें।

  4. OTP वेरिफिकेशन: कैप्चा कोड डालकर 'Send OTP' पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर आए ओटीपी को भरते ही आपका 12 अंकों का आधार नंबर आपके मोबाइल पर SMS के जरिए भेज दिया जाएगा।

PunjabKesari

स्टेप 2: e-Aadhaar कैसे डाउनलोड करें?

एक बार आधार नंबर मिल जाने पर आप डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं:

  • Download Aadhaar: वेबसाइट पर 'Download Aadhaar' सेक्शन में जाएं।

  • वेरिफाई करें: अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालें और फिर से OTP के जरिए इसे वेरिफाई करें।

  • PDF पासवर्ड: डाउनलोड की गई फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। इसका पासवर्ड आपके नाम के पहले 4 अक्षर (CAPITAL में) और आपके जन्म का वर्ष (जैसे: ANIL1990) होता है।

यह भी पढ़ें: Cold Disease Alert: युवाओं के लिए नया खतरा, हो जाएं सावधान! तेजी से फैल रही यह बीमारी, इन संकेतों को...

सुरक्षा के लिए मास्क्ड आधार का उपयोग

अगर आप प्राइवेसी को लेकर चिंतित हैं तो 'Masked Aadhaar' डाउनलोड करें। इसमें आधार के शुरुआती 8 अंक छिपे रहते हैं और केवल आखिरी 4 अंक दिखते हैं। यह होटल चेक-इन या छोटी-मोटी KYC के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है।

PunjabKesari

अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो क्या करें?

डिजिटल रिकवरी के लिए मोबाइल नंबर का लिंक होना अनिवार्य है। यदि आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या बंद हो चुका है, तो आपको नजदीकी 'आधार एनरोलमेंट सेंटर' (Aadhaar Center) जाना होगा। वहां बायोमेट्रिक्स के जरिए आप नया कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें: इस राज्य में 16 से कम उम्र वाले बच्चों के लिए No Social Media! सरकार कर रही बैन लगाने की तैयारी

PVC कार्ड (प्लास्टिक कार्ड) कैसे मंगवाएं?

अगर आप ई-आधार के बजाय एटीएम जैसा मजबूत प्लास्टिक कार्ड चाहते हैं तो UIDAI की साइट से 'Order Aadhaar PVC Card' पर क्लिक करें। इसके लिए आपको 50 रुपये की मामूली फीस देनी होगी और यह स्पीड पोस्ट से आपके घर पहुंच जाएगा।

PunjabKesari

महत्वपूर्ण बातें:

  • आधार खोने पर आपकी पहचान सुरक्षित रहती है क्योंकि डेटा बायोमेट्रिक्स से लॉक होता है।

  • हमेशा UIDAI की आधिकारिक साइट का ही उपयोग करें।

  • किसी भी मदद के लिए टोल-फ्री नंबर 1947 पर कॉल करें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!