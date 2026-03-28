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मैगी ने पूरे किए 50 वर्ष, अब ग्रामीण और छोटे शहरों में विस्तार की तैयारी

Edited By Updated: 28 Mar, 2026 11:16 AM

maggi turns 50 ready for the next food journey

गुजरात के सानंद में नेस्ले इंडिया की फ़ैक्टरी में कन्वेयर बेल्ट पर मैगी नूडल्स का उत्पादन पूरी गति और सटीकता के साथ होता है। हल्की पीली, लचीली आटे की चादरों को कटिंग ब्लेड से गुजरकर नूडल्स का आकार दिया जाता है, जिन्हें लाखों भारतीय पहचानते हैं।

नेशनल डेस्क: गुजरात के सानंद में नेस्ले इंडिया की फ़ैक्टरी में कन्वेयर बेल्ट पर मैगी नूडल्स का उत्पादन पूरी गति और सटीकता के साथ होता है। हल्की पीली, लचीली आटे की चादरों को कटिंग ब्लेड से गुजरकर नूडल्स का आकार दिया जाता है, जिन्हें लाखों भारतीय पहचानते हैं। 2023 में 50 साल पूरे करने वाले मैगी ब्रांड का सफ़र उतार-चढ़ावों से भरा रहा है, जिसमें 2015 का फ़ूड सेफ़्टी संकट सबसे यादगार था।

मैगी का इतिहास और पहला उत्पाद
मैगी नूडल्स 1983 में भारत में लॉन्च हुआ था। हालांकि, मैगी पोर्टफ़ोलियो का पहला उत्पाद मैगी क्यूब्स था, जो 1975 में बाजार में आया। 2015 में कथित तौर पर उत्पाद में सीमित मात्रा से अधिक सीसा पाए जाने के कारण मैगी पर प्रतिबंध लगा था। तब यह ब्रांड पूरी तरह खत्म होने के कगार पर था, लेकिन बाद में यह संकट हल हुआ और ब्रांड ने लोकप्रियता फिर से हासिल की।

बाजार में मैगी की पकड़
आज मैगी नूडल्स घरेलू इंस्टेंट नूडल मार्केट का लगभग 60% हिस्सा रखता है, जिसका मूल्य 77,000 करोड़ रुपये के आसपास है। मसालों (Masala-e-Magic), पास्ता और केचप सहित पूरा मैगी पोर्टफ़ोलियो FY25 में 76,311 करोड़ रुपये का कारोबार करता है। यह नेस्ले इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा सेगमेंट है, जो कुल राजस्व में 31.4% का योगदान देता है।

ग्रामीण बाजार पर ध्यान
पहले पांच दशक में मैगी मुख्य रूप से शहरी भारतीयों के पसंदीदा 'कम्फर्ट फ़ूड' के रूप में लोकप्रिय हुआ। अब नेस्ले का ध्यान ग्रामीण इलाकों में पैठ बढ़ाने पर है। कंपनी क्षेत्रीय स्वादों और किफ़ायती पैक पर जोर दे रही है, जैसे पूर्वोत्तर में लोकप्रिय 51 ग्राम चिकन नूडल्स का 10-पैक। नेस्ले इंडिया की फ़ूड्स डायरेक्टर रूपाली रतन के अनुसार, “मैगी हर पीढ़ी के साथ बदल रही है, लेकिन भरोसा और अपनापन हमेशा बरकरार रखा है। हम शहरी खपत मजबूत करने के साथ-साथ ग्रामीण और छोटे शहरों में इसकी पहुंच बढ़ाएंगे।”

विस्तृत वितरण और रर्बन रणनीति
FY25 तक नेस्ले ने 2016 से 13 लाख नए रिटेल आउटलेट जोड़े, जिनमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में हैं। अब कुल आउटलेट्स की संख्या 52 लाख तक पहुंच गई है। 2019 में शुरू हुई “रर्बन रणनीति” ने अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वितरण टचपॉइंट्स को 28,240 तक बढ़ा दिया। अब नेस्ले लगभग 2,09,050 गांवों में मौजूद है।

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गुणवत्ता और सुरक्षा मानक
2015 जैसे संकट को ध्यान में रखते हुए नेस्ले ने खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को और कड़ा किया। भारत में नौ मैन्युफ़ैक्चरिंग प्लांट्स में से छह में मैगी नूडल्स का उत्पादन होता है। सानंद फ़ैक्टरी देश में सबसे बड़ी है और कंपनी के कुल नूडल व KitKat वॉल्यूम का 30% से अधिक उत्पादन करती है।

रूपाली रतन ने कहा, “हम केवल FSSAI-लाइसेंस्ड और GFSI-सर्टिफ़ाइड मैन्युफ़ैक्चरर्स से कच्चा माल लेते हैं। उत्पादन से पहले सभी सामग्री की कड़ी जाँच होती है। तैयार उत्पाद को बाजार भेजने से पहले भी कड़ी जाँच की जाती है। हमारे सभी उत्पाद नियमों का पूरी तरह पालन करते हैं।”
 

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