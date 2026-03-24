Zomato के बाद अब Swiggy के ग्राहकों को बड़ा झटका, इतने रुपए बढ़ाई Platform Fee

Zomato के बाद अब Swiggy ने भी फैसला लेते हुए ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने प्लेटफॉर्म फीस ₹14.99 से बढ़ाकर ₹17.58 कर दी है। यानि अगर आप स्विगी से कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपको अब 2.50 एक्सट्रा प्लेटफार्मं फीस देनी होगी।

Swiggy Platform Fee Hike: Zomato के बाद अब Swiggy ने भी फैसला लेते हुए ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने प्लेटफॉर्म फीस ₹14.99 से बढ़ाकर ₹17.58 कर दी है। यानि अगर आप स्विगी से कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपको अब 2.50 एक्सट्रा प्लेटफार्म फीस देनी होगी।

