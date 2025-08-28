अजब-गजब मामला: नौकरानी पर ₹8 लाख का जुर्माना और मालिक भी फंसे, जानें आखिर क्यों?

सिंगापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक घरेलू नौकरानी पर 13,000 सिंगापुरी डॉलर (लगभग ₹8.8 लाख) का भारी जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, उसे अवैध रूप से काम पर रखने वाले एक शख्स पर भी 7,000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना लगा है।