अजब-गजब मामला: नौकरानी पर ₹8 लाख का जुर्माना और मालिक भी फंसे, जानें आखिर क्यों?

Edited By Mansa Devi,Updated: 28 Aug, 2025 12:24 PM
सिंगापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक घरेलू नौकरानी पर 13,000 सिंगापुरी डॉलर (लगभग ₹8.8 लाख) का भारी जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, उसे अवैध रूप से काम पर रखने वाले एक शख्स पर भी 7,000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना लगा है।
नेशनल डेस्क: सिंगापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक घरेलू नौकरानी पर 13,000 सिंगापुरी डॉलर (लगभग ₹8.8 लाख) का भारी जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, उसे अवैध रूप से काम पर रखने वाले एक शख्स पर भी 7,000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना लगा है।
यह भी पढ़ें: Google Maps पर भरोसा पड़ा भारी: फिर नदी में बही कार, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत
क्या है पूरा मामला?
सिंगापुर में एक घरेलू नौकरानी, जिसका नाम पिडो एर्लिंडा ओकैम्पो है, अपनी आधिकारिक नौकरी के अलावा चोरी-छिपे दो और घरों में सफाई का काम कर रही थी। सिंगापुर के कानून के मुताबिक, विदेशी घरेलू सहायकों का अपने मुख्य मालिक के अलावा कहीं और काम करना गैरकानूनी है।
दो जगहों पर काम: रिपोर्ट्स के मुताबिक, 53 वर्षीय पिडो एर्लिंडा अप्रैल 2018 से एक 64 वर्षीय शख्स सोह ओई बेक के घर पार्ट टाइम काम कर रही थी। वह महीने में दो से तीन बार 2-4 घंटे की शिफ्ट में काम करके हर महीने 375 सिंगापुरी डॉलर कमाती थी।
एक और मालिक: सोह ओई बेक ने एर्लिंडा का नाम अपने एक दोस्त को भी सुझाया, जिसे एक पार्ट टाइम घरेलू सहायक की ज़रूरत थी। इसके बाद, एर्लिंडा ने वहाँ भी काम करना शुरू कर दिया।
क्यों हुई कार्रवाई?
दिसंबर 2024 में सिंगापुर के मानव संसाधन मंत्रालय को इसकी जानकारी मिली। जाँच में यह आरोप सही पाया गया कि महिला एक से ज़्यादा जगहों पर काम कर रही थी। इसके बाद उस पर भारी जुर्माना लगाया गया।
यह भी पढ़ें: EPFO 3.0: अब ATM और UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा, जानें कैसे होगा आपका काम आसान
सिंगापुर में क्या है कानून?
सिंगापुर में विदेशी घरेलू सहायकों के लिए सख्त नियम हैं।
नौकरानी पर जुर्माना: अगर कोई घरेलू सहायक अपने आधिकारिक मालिक के अलावा कहीं और काम करता है, तो उस पर 20,000 सिंगापुरी डॉलर तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल या दोनों हो सकती हैं।
मालिक पर भी कार्रवाई: अवैध रूप से किसी घरेलू सहायक को काम पर रखने पर मालिक को भी 5,000 से 30,000 सिंगापुरी डॉलर तक का जुर्माना और 1 साल तक की जेल या दोनों की सज़ा हो सकती है।