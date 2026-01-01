70 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुई इस फिल्म ने किया केवल 2 करोड़ रुपये का बिजनेस, बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी फिल्म

Edited By Anu Malhotra, Updated: 01 Jan, 2026 12:33 PM

नेशनल डेस्क: सिनेमा की दुनिया में पैसा हमेशा सफलता की गारंटी नहीं होता, और इस बात को हालिया रिलीज हुई एक दक्षिण भारतीय फिल्म ने कड़वे सच की तरह साबित कर दिया है। करोड़ों के बजट और एक दिग्गज सुपरस्टार की मौजूदगी के बावजूद, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी है।

70 करोड़ का दांव और सन्नाटे में सिमटा कलेक्शन

क्रिसमस के बड़े मौके पर मेकर्स ने एक भव्य फैंटेसी एक्शन ड्रामा को पर्दे पर उतारा था। उम्मीद थी कि यह फिल्म कमाई के नए रिकॉर्ड बनाएगी, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट रही। 70 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से तैयार हुई इस फिल्म ने शुरुआती 6 दिनों में महज 2 करोड़ रुपये का व्यापार किया है। बजट और कमाई का यह फासला इसे साल की सबसे बड़ी 'डिजास्टर' फिल्मों की सूची में खड़ा कर देता है।

सुपरस्टार मोहनलाल का जादू रहा बेअसर

जिस फिल्म की यहां बात हो रही है, वह मलयालम सिनेमा के दिग्गज कलाकार मोहनलाल की 'वृषभा' (Vrushabha) है। मोहनलाल जैसे बड़े नाम और पैन-इंडिया अपील होने के बाद भी दर्शक सिनेमाघरों तक नहीं पहुंचे। फिल्म के इस हश्र ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि अगर कंटेंट (विषय-वस्तु) में दम नहीं है, तो सिर्फ स्टार पावर के दम पर बेड़ा पार नहीं हो सकता।

किन फिल्मों से मिली शिकस्त?

'वृषभा' की इस नाकामी के पीछे बॉक्स ऑफिस पर हुआ त्रिकोणीय मुकाबला एक बड़ी वजह माना जा रहा है। इसे दो बड़ी हिंदी फिल्मों से कड़ी टक्कर मिली: