Maruti Car Discount: Maruti की इन गाड़ियों पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट, जल्दी से करें चेक

Edited By Radhika, Updated: 10 Feb, 2026 06:35 PM

Maruti Car Discounts : अगर आप इस महीने मारुति सुजुकी की प्रीमियम कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। मारुति अपने नेक्सा (Nexa) पोर्टफोलियो की लगभग सभी कारों - बलेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा और इनविक्टो पर फरवरी महीने में जबरदस्त डिस्काउंट और बेनिफिट्स दे रही है। कंपनी ग्राहकों को लुभाने के लिए हैचबैक से लेकर प्रीमियम एमपीवी तक पर हजारों-लाखों रुपये बचाने का मौका दे रही है। जानते हैं कौन सी कार पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है।

प्रमुख कारों पर मिलने वाले ऑफर्स:

इसके अलावा सबसे सस्ती नेक्सा कार इग्निस पर ₹58,000 तक और सेडान सिआज पर ₹40,000 तक की छूट मिल रही है। ध्यान रहे कि ये ऑफर्स डीलरशिप और वेरिएंट के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं।