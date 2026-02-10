Maruti Car Discount: Maruti की इन गाड़ियों पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट, जल्दी से करें चेक

Main Menu

अगर आप इस महीने मारुति सुजुकी की प्रीमियम कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। मारुति अपने नेक्सा (Nexa) पोर्टफोलियो की लगभग सभी कारों - बलेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा और इनविक्टो पर फरवरी महीने में जबरदस्त डिस्काउंट और बेनिफिट्स...

Maruti Car Discounts : अगर आप इस महीने मारुति सुजुकी की प्रीमियम कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। मारुति अपने नेक्सा (Nexa) पोर्टफोलियो की लगभग सभी कारों - बलेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा और इनविक्टो पर फरवरी महीने में जबरदस्त डिस्काउंट और बेनिफिट्स दे रही है। कंपनी ग्राहकों को लुभाने के लिए हैचबैक से लेकर प्रीमियम एमपीवी तक पर हजारों-लाखों रुपये बचाने का मौका दे रही है। जानते हैं कौन सी कार पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है।

PunjabKesari

प्रमुख कारों पर मिलने वाले ऑफर्स:

PunjabKesari

इसके अलावा सबसे सस्ती नेक्सा कार इग्निस पर ₹58,000 तक और सेडान सिआज पर ₹40,000 तक की छूट मिल रही है। ध्यान रहे कि ये ऑफर्स डीलरशिप और वेरिएंट के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं।

